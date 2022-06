Guerre en Ukraine : Des canons français à l’œuvre dans le Donbass

0 Partages Partager Twitter

L’armée ukrainienne s’appuie sur de nouveaux canons français plus maniables et plus précis pour tenter de freiner l’avancée des troupes russes dans le Donbass.

Un canon Caesar de fabrication française tire en direction d’une position russe dans le Donbass. L’armée ukrainienne a procédé ce mercredi à une démonstration de sa nouvelle arme longue portée.

Des canons modernes, montés sur camion, jugés plus maniables et plus précis, capables d’atteindre une cible à une quarantaine de kilomètres. L’armée ukrainienne aurait reçu 12 canons de ce type, qui peuvent lui permettre de mieux rivaliser face à la puissante artillerie russe.

Pour freiner l’avancée des troupes ennemies dans le Donbass, les militaires ukrainiens s’appuient également sur des mines, enterrées notamment dans une forêt de la région de Donetsk.

Au 112ème jour de la guerre en Ukraine, le conflit se concentre toujours autour de Severodonetsk, contrôlée en grande partie par l’armée russe.

Dans la soirée, Moscou a accusé Kyiv d’avoir empêché l’évacuation de civils, réfugiés dans une usine chimique.

La Russie appelle les Ukrainiens à cesser leur « résistance absurde ». Mais le régime de Kyiv répète qu’il n’abandonnera pas le Donbass, une « région vitale » pour le pays.

Source : Euronews

