Sénégal: Macky Sall clarifie sa position sur l’Ukraine

0 Partages Partager Twitter

Sénégal – Le continent africain paye un lourd tribut à la crise politique et militaire entre la Russie et l’Ukraine. Il lui faut de toute urgence résoudre le problème de l’accès aux engrais et une partie de la solution se joue en Ukraine. Telle est l’opinion du président sénégalais et président en exercice de l’Union africaine au magazine français Journal du dimanche. Dans cet entretien, paru ce dimanche 19 juin, Macky Sall revient sur sa rencontre avec le Président russe Vladimir Poutine le 3 juin dernier à Sotchi. Son entretien avec son homologue russe avait duré trois heures.

La suite après cette publicité

« Dans cette guerre, il y a bien un agresseur et un agressé », a confié le Président Macky Sall à l’hebdomadaire français et a justifié sa présence aux côtés de Vladimir Poutine comme étant un devoir de dialoguer pour le bien de l’Afrique.

Les effets pervers de cette guerre étant très perceptibles sur le continent africain au travers du marché d’approvisionnement en blé et surtout en engrais qui est bloqué alors que de nombreux pays africains sont dépendants de la Russie et de l’Ukraine ; et pour le chef d’État sénégalais, le plus urgent, c’est de fluidifier l’approvisionnement en engrais.

Les terres doivent être fertilisées dans un délai d’un mois et demi au risque de voir la production céréalière locale insuffisante et certains pays africains pourraient faire face à une crise alimentaire, rappelle Macky Sall.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

Écouter l’article

publicite