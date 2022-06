La Police Nationale renforce les capacités de ses agents de santé en soutien psychosocial et santé mentale

Ils sont au total trente (30) policiers infirmiers qui ont été formés dans le domaine de la santé mentale du 22 au 24 juin 2022 à la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN). Et ce, dans le but de pallier aux problèmes de santé des policiers victimes des attaques terroristes et d’accidents de travail.

Ces policiers ont vu leurs capacités se renforcer dans le traitement des cas de troubles psychiatriques et psychosociaux grâce à des experts des Nations Unies dont le Dr Patrice Goumbri, médecin Colonel, expert psychiatre et Alceyni Diallo, Expert psychologue.

La cérémonie d’ouverture de la formation a eu lieu le mercredi 22 juin 2022 à la DGPN, sous la présidence de Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale, le Contrôleur Général de Police Roger OUEDRAOGO.

Le patron de la Police Nationale, en prononçant le discours d’ouverture, a salué l’initiative des organisateurs et invité l’ensemble des participants à s’appliquer et à poser le maximum de questions pour mieux s’acquérir de ces capacités pour faire face aux troubles mentaux des policiers victimes d’attaques terroristes et d’accidents de travail ainsi que leurs familles.

Source : Police Nationale

