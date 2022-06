Subvention gouvernementale à l’électricité : Une pure arnaque !

21 Partages Partager Twitter

Un message malveillant diffusé sur les réseaux sociaux fait état d’une prétendue «Subvention gouvernementale à l’électricité »

La publication qui est d’origine frauduleuse et trompeuse promet en sus , un gain au public qui doit pour ce faire, répondre à un questionnaire sur la SONABEL.

Par le présent communiqué, la SONABEL informe l’ensemble des usagers de ses différentes plate-formes (Site internet et Page Facebook) que cette la dite subvention n’existe pas.

Par conséquent, cette publication faite à dessein, n’est ni plus, ni moins que le fruit de l’imagination de certains individus malintentionnés.

En tout état de cause, la SONABEL se réserve le droit de poursuivre en justice les auteurs de cette publication et recommande à l’ensemble de ses usagers et partenaires, la plus grande vigilance.

Il n’existe pas de subvention gouvernementale à l’électricité !

Le Département Communication et Relations Publiques

