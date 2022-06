Yoga : La journée internationale commémorée au Burkina pour une vie saine et le bien-être

Le Hatha yoga, club de Yoga au Burkina Faso a célébré la journée internationale de cette discipline en différé le 24 juin 2022 à l’Institut des Sciences du Sport et du Développement Humain (ISSDH). Le Hatha Yoga a aussi lancé « le mois du bien-être » au Burkina Faso.

Le Yoga est une discipline indienne qui regorge plusieurs facettes. Il s’agit de démonstrations comme celle de la Marche de l’éléphant. Des étudiants de l’ISSDH l’ont savamment exécutée au cours de cette journée de commémoration qui a regroupé les adeptes de la discipline.

Une vingtaine de maitres enseignent le yoga au Burkina Faso. Ces derniers sont sur le terrain depuis deux ans selon le Fondateur de Hatha yoga club Idriss Raoua Ouédraogo qui a indiqué ces enseignants yogistes.

Le yoga renforce la santé

Outre le fait qu’il permet de renforcer l’équilibre global et la santé de façon globale, en optimisant sur le fonctionnement des différents organes et systèmes de l’être humain selon Idriss Raoua Ouédraogo. « L’élément fondamental de cela est la technique de respiration. Souvent, nous respirons mal. Et les meilleures techniques de respiration que nous pouvons observer sont celles du nouveau-né », explique-t-il.

C’est la huitième fois que la journée internationale du yoga est célébrée au Burkina Faso. Il a salué la participation globale de la population, et de l’engagement du gouvernement.

« Ce qui était le plus important, c’est de travailler à présenter le yoga tel qu’il a été dit par le premier ministre de l’Inde Narendra Modi », a souhaité Idriss Raoua Ouédraogo.

Le yoga enseigne la sagesse

Le directeur général des loisirs Vouhoun Tamini représentant le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a salué l’opportunité offerte par Hatha yoga club à la jeunesse burkinabè de pouvoir apprendre les principes, règles et cette sagesse du yoga.

La sagesse qu’enseigne cette discipline permet de développer une certaine formation à travers les démonstrations qu’il a suivies. « Il aide à la formation de l’homme. Nous sommes satisfaits de ce que nous avions vu », constate-il visiblement conquis.

Le diplomate indien au Burkina Faso Chakraborty a salué le soutien « inconditionnel » du Burkina à la célébration de la journée internationale du yoga au cours des 8 dernières années. « Il est extrêmement réconfortant de voir autant d’amateurs de yoga se produire ici aujourd’hui. Tout le mérite revient à Idriss Raoua Ouédraogo et à son équipe », a-t-il reconnu.

Le mois du bien-être lancé

A la veille de cette commémoration, les yogistes burkinabè se sont retrouvés au monument des Héros à Ouagadougou pour lancer « Le mois du bien-être ».

Le thème retenu est « auto soins à travers les activités physiques ». Pour cette première selon M. Ouédraogo, l’OMS Burkina a voulu soutenir l’initiative en demandant à des jeunes de l’ISSDH de se déployer sur les différents axes de la ville de Ouagadougou et de contribuer à développer un peu ces activités physiques de façon gratuite pour les populations.

« Nous intervenons auprès de l’ISSDH dans ce cadre. Nous avons mis en place une équipe formée dans le cadre de la pratique du bien-être. C’est un ensemble de techniques physiques, de respiration et de relaxation. Ce sont des exercices qui sont à la portée de tous », a précisé Idriss Raoua Ouédraogo.

Né il y a plus de 2000 avant Jésus-Christ, le Yoga existe au Burkina depuis une quinzaine d’années. Il est l’essence de l’ancienne tradition indienne, le yoga est devenu de nos jours une pratique culturelle et sportive.

La 69e session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a déclaré depuis 2015, la date du 21 juin de chaque année, journée internationale du yoga.

