Quand l’arrivée de Blaise Compaoré fait des mécontents sur l’Avenue Kwamé N’Krumah

Des « pro-Blaise » étaient présents ce jeudi 7 juillet 2022 sur l’Avenue Kwame N’Krumah de Ouagadougou pour accueillir leur idole.

Ambiance, rire, joie, les partisans de Blaise Compaoré, habillés en t-shirt »Blaise Compaoré », « CDP », et munis d’appareils de sonorisation et autres, de pancartes avec la photo de Blaise Compaoré, sont venus nombreux sur Kwame N’Krumah et les environs de l’aéroport international de Ouagadougou pour accueillir l’ancien président du Faso.

Mais beaucoup sont repartis mécontents de n’avoir pas croisé le regard de « l’enfant terrible de Ziniaré ». Ce qui fait que certains restent toujours dubitatifs quant à l’arrivée réelle de Blaise Compaoré au Faso, malgré quelques clichés non officiels diffusés sur les réseaux sociaux.

Cependant, c’est avec acclamation que les jeunes sortis massivement ont accompagné un hélicoptère qui venait de décoller de la base aérienne. Selon plusieurs sources, l’appareil aurait à son bord l’ex président du Faso, Blaise Compaoré.

Une importante rencontre est prévue demain 8 juillet au Palais présidentiel de Kossyam entre d’anciens Chefs d’Etat…

