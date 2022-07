Royaume Uni : Boris Johnson démissionne

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a démissionné ce jeudi 07 Juillet 2022. Cette décision intervient après une série de scandales impliquant cette importante personnalité britannique.

Ce jeudi 07 Juillet 2022, au cours d’une conférence de presse à Londres, il a déclaré que « ’est clairement la volonté du parti conservateur qu’il y ait un nouveau leader et donc un nouveau premier ministre », tout en se disant « triste d’abandonner le meilleur travail au monde ».

Les démissions et les appels au départ de Boris Johnson ont été forts ces trois dernières années à la suite de scandales à répétition. Avant lui plusieurs ministres de son gouvernement avaient démissionné.

Le tout nouveau ministre des Finances Nadhim Zahawi, nommé mardi, avait appelé Boris Johnson à « partir maintenant », alors que la ministre de l’Éducation, nommée elle aussi mardi, annonçait sa démission.

Au total, une soixantaine de départs ont été annoncés au sein du gouvernement depuis mardi, dont cinq ministres, un exode d’une rapidité sans précédent dans l’histoire politique britannique.

Le ministre britannique chargé de l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a aussi annoncé son départ et déclaré qu’ « un gouvernement décent et responsable repose sur l’honnêteté, l’intégrité et le respect mutuel – c’est avec un profond regret personnel que je dois quitter le gouvernement étant donné que j’estime que ces valeurs ne sont plus défendues », a-t-il écrit.

En juin dernier, Boris Johnson avait échappé à un vote de défiance, 40 % des députés conservateurs refusant cependant de lui accorder leur confiance.

