SPONG : Avis recrutement d’un consultant en vue de la réalisation d’une étude sur l’état des lieux de l’accès aux services de santé des couches vulnérables

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°001/07/SPONG/2022 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU D’ETUDE) EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR L’ETAT DES LIEUX DE L’ACCES AUX SERVICES DE SANTE DES COUCHES VULNERABLES DANS 31 COMMUNES DES DISTRICTS SANITAIRES DE KAYA, BOUSSOUMA, FADA, TENKODOGO, MANGA, PO, KOUDOUGOU, ZINIARE ET ZORGHO.

Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet dénommé « Veille communautaire pour l’amélioration de l’accès des soins aux couches vulnérables», envisage la sélection d’un consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation d’une étude sur l’état des lieux de l’accès aux services de santé des couches vulnérables dans 31 communes des districts sanitaires de Kaya, Boussouma, Fada, Tenkodogo, Manga, Pô , Koudougou, Ziniaré et Zorgho.

2. L’objectif de la mission consiste globalement à affiner la stratégie d’intervention du projet et surtout d’avoir une idée sur la situation contextuelle de l’accès des couches les plus vulnérables aux services de santé au niveau de chaque commune d’intervention notamment la couverture et la qualité des paquets essentiels des services de santé au niveau communautaire et institutionnel dans les communes ciblées.

3. Les résultats attendus de la mission du consultant sont les suivants :

Des données sur l’accès physique des couches vulnérables aux services de santé dans les communes d’intervention sont disponibles ;

La disponibilité des services de santé dans les communes d’intervention est appréciée ;

La qualité des services des santés dans les communes d’intervention est appréciée ;

La disponibilité du personnel de santé dans les communes d’intervention est évaluée ;

Des informations concernant la santé et la nutrition de la mère et de l’enfant sont recueillies : existence de centres (publics, communautaires, etc.) de prise en charge d’enfants malnutris, accompagnement de femmes enceintes ; tendances en matière de nutritions ;

L’état des mécanismes formels et/ou informels de concertation et de dialogue existant dans chaque commune d’intervention (ou stratégies d’influence de la gouvernance locale) est fait ;

Les obstacles à l’accès des couches vulnérables aux services de santé dans les communes d’intervention sont identifiés ;

Les obstacles limitant la participation citoyenne et la prise en compte de leurs besoins dans les politiques locales sont identifiés ;

Des recommandations pour renforcer la démocratie participative sont faites.

En vue de la constitution de la liste restreinte, le coordonnateur du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG), invite les consultants ayant les capacités techniques requises à manifester leur intérêt à fournir les prestations ci-dessus décrites. La participation à la présente manifestation est ouverte à égalité conditions, aux bureaux d’études pour autant qu’ils soient à jour vis-à-vis de l’administration.

Les consultants (Bureau d’étude) intéressés sont invités à produire, dans leur dossier de manifestation d’intérêts, toutes références et documents permettant d’apprécier leurs expériences et expertises en ces prestations en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.

Il s’agit notamment :

Une lettre de manifestation d’intérêt avec le papier entête de la société, signée par le représentant légal et cachetée, adressée au Coordonnateur du SPONG ;

Une présentation du bureau, faisant ressortir les principales compétences et la liste du personnel clé

Des références de prestations antérieurs de même nature ou similaire exécutées au cours des cinq dernières années en précisant l’objet, le financement, le pays d’intervention et la date (année). Les expériences similaires doivent être justifiées par les copies des pages garde et de signature des contrats ou l’attestation de bonne exécution.

Une lettre d’engagement à respecter les principes, procédures et politiques du SPONG une fois retenue ;

Les références administratives ;

Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’étude

6. La coordination du SPONG, se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations et l’intérêt manifesté n’implique aucune obligation de la part du SPONG de retenir le postulant sur la liste restreinte.

La méthode de sélection sera la procédure de demande de proposition précédée d’un avis manifestation d’intérêt conformément aux dispositions des articles 65 et 66 du décret 2017-0049/PRES/PM/MINIFID du 01/02/2017 portant procédure de passation des marchés et du manuel de procédure du SPONG. Une liste restreinte de bureaux d’études pré-qualifiés sera établie à l’issu de l’avis d’appel.

Les candidats présélectionnés seront invités à soumettre leur proposition techniques et financière sur la base d’un dossier de demande de proposition.

Les appréciations porteront notamment sur l’expérience générale et l’expérience spécifique

Du consultant selon les critères ci-après :

Critères d’évaluation Notes pondérées maximum 1 « Présentation du consultant » 10 2 « Références du consultant dans le domaine spécifique » 50 3. « Expérience D’au moins 5 ans et une bonne connaissance des organisations de la société civile dans le domaine de la mission . 30 4-Références administratives 10 TOTAL DES POINTS 100

09. Les manifestations d’intérêts en langue française, sous format papier A4, en quatre (04) exemplaires (un original plus trois copies), seront déposées sous plis fermé au secrétariat du SPONG, sis OUAGA 2000, côté sud du ministère de l’agriculture avec pour mention « étude sur l’état des lieux de l’accès aux services de santé des couches vulnérables » A l’attention de Monsieur N Sylvestre TIEMTORE, Coordonnateur du SPONG ; Complexe Administratif de Ouaga 2000, Boîte postale : 01 BP 131 Ouagadougou 01,

Pour de plus amples Informations contactez le +226 25 47 35 66 | +226 71 88 44 84

[email protected] ./[email protected]

Dépôt au plus tard le mardi 02 Aout 2022 à 15 heures, heure locale.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 15h30 mn au complexe administratif Sis à Ouaga 2000.

Le Coordonnateur du SPONG

N Sylvestre TIEMTORE

