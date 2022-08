Ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF : SMARTY rebelote, Hugues fait un nouveau saut

Hugues Fabrice Zango, Vice-champion du monde en triple saut, a été fait, au travers d’une signature de protocole d’engagement de deux ans renouvelables, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF. La signature est intervenue ce mercredi 03 août 2022 à Ouagadougou à l’occasion d’une cérémonie officielle et en présence du rappeur SMARTY, également Ambassadeur de bonne volonté de l’institution et de la représentante de l’UNICEF Burkina, Sandra Lattouf.

La suite après cette publicité

C’est un saut plein d’espoir pour les enfants du Burkina Faso qui a été effectué au travers de la signature d’un protocole d’engagement entre Hugues Fabrice Zango, Vice-champion du monde en triple saut et la représentation de l’UNICEF au Burkina Faso.

Eh oui ! Hugues Fabrice Zango s’est engagé pour deux ans renouvelables avec l’UNICEF dans le combat de défense des droits des enfants. « Je m’engage auprès de l’UNICEF pour soutenir pendant deux ans, et j’espère plus longtemps, le combat pour les droits des enfants et aussi unir les adultes pour qu’ils puissent jeter un regard sur la situation des enfants au Burkina Faso.

Mon combat ira vers les enfants pour leur apporter de l’espoir et aussi vers les adultes pour leur apporter un message d’union autour de ce combat », a-t-il déclaré.

La représentante de l’UNICEF Burkina, Sandra Lattouf, l’a remercié de s’être mis aux côtés de son institution, qui défend les droits de l’enfant au Burkina Faso. « Je remercie le champion mondial d’avoir accepté d’unir son nom, ses valeurs, son engagement pour défendre le droit de l’enfant au Burkina Faso », a-t-elle d’emblée réagi.

Sandra Lattouf a poursuivi en briefant sur les missions qui sont assignées au nouvel ambassadeur. « Fabrice va suivre l’exemple de notre ambassadeur de bonne volonté SMARTY pour redonner, renforcer l’espoir des enfants et des jeunes dans tout le pays où les jeunes ont des difficultés. Il y a vraiment des défis majeurs », a-t-elle indiqué.

C’est à en croire son propos, un honneur pour eux d’avoir à leurs côtés le vice-champion du monde en triple saut dans la défense du droit de l’enfant au pays des Hommes intègres. « Avoir un champion qui défend les droits de l’enfant, qui montre l’exemple aux enfants est un bon exemple, et c’est pourquoi on est honorés de l’avoir dans la grande famille UNICEF. Il va accompagner SMARTY pour continuer à défendre le droit de l’enfant où qu’il soit dans le pays », a fait savoir Mme Lattouf.

Musique et sport pour défendre le droit des enfants

Ambassadeur de bonne volonté depuis 2020, SMARTY, artiste-rappeur, a également renouvelé son engagement avec l’UNICEF. C’est donc lui qui a accueilli le médaillé d’argent dans la famille des Ambassadeurs de bonnes volontés.

« Je suis encore plus content ce matin d’accueillir Hugues Fabrice Zango qui est une personnalité importante de ce pays qui nécessairement va apporter quelque chose de noble à l’épanouissement des enfants du Burkina Faso d’autant plus qu’il est et reste un exemple de réussite, de combativité, d’abnégation, de courage pour ces jeunes enfants », a-t-il dit.

« La maison, c’est une très belle maison. Et tu vois la couleur, c’est bleu blanc ; c’est l’espoir, la joie, c’est surtout l’engagement auprès de tous les enfants. Rien qu’avec ton sourire, tu apportes déjà énormément. Et les enfants seront heureux de savoir qu’aujourd’hui tu es à leurs côtés.

Je te remercie d’avoir accepté de me rejoindre, de rejoindre la famille UNICEF, de nous accompagner à travers ce combat qui est noble. Et je sais que cette mission tu vas la réussir. Je te souhaite le meilleur de ta carrière et que le Burkina brille à travers chaque saut que tu feras », lui a-t-il souhaité en guise de bienvenue.

Pour rappel, c’est avec un saut de 17,55m, qu’Hugues Fabrice Zango a remporté, le dimanche 24 juillet 2022, la première médaille d’argent de l’Afrique aux championnats du monde aux USA. Quant à l’UNICEF, c’est depuis 1954 qu’elle a commencé à collaborer avec des célébrités qui ont contribué à influencer les politiques gouvernementales en faveur des enfants, à faire connaitre leurs problèmes dans le monde et à collecter des fonds pour les programmes soutenus.

Aujourd’hui, l’UNICEF travaille dans plus de 191 pays et territoires du monde y compris les régions les plus inhospitalières. Et collabore avec environ 30 ambassadeurs internationaux, 200 ambassadeurs nationaux et 11 ambassadeurs régionaux dans le monde.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite