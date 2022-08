Célébration de l’indépendance : Le message du ministre Bassolma Bazié

Nous célébrons, ce 5 août 2022, l’indépendance formelle de notre pays dans un contexte sécuritaire et social difficile.

Nous devons nous inspirer des sacrifices consentis par nos devanciers ayant payé le prix au nom de l’intégrité, de l’honneur, de la dignité et de la liberté !

Je salue le courage, la bravoure et la résilience de tous les travailleurs (euses) qui œuvrent sans relâche pour le développement de notre chère Patrie, malgré les conditions difficiles.

J’ai une pensée particulière pour les travailleurs, les Forces de défense et de sécurité, les Volontaires pour la Défense de la Patrie ainsi que les populations tombées pour la mère Patrie.

Puisse cette journée du 5 août 2022 réveiller, et/ou, intensifier en chacun et chacune de nous, l’engagement sain de protéger notre Patrie partout où il se trouve et cultiver la solidarité ainsi que les graines de la cohésion entre communautés et populations.

Je renouvelle ici et maintenant mon engagement dans la détermination, conformément à ma lettre de mission, à rester à l’écoute de l’ensemble des couches socioprofessionnelles pour un dialogue social fructueux au bénéfice des couches laborieuses dans notre Pays !

Aussi, serait-il nécessaire de rappeler au monde du travail, que sauf la culture de la justice sociale dans nos pensées et actes nous procurera des lendemains paisibles !

Bonne fête de l’indépendance à toutes et à tous !

Bassolma BAZIÉ

Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale.

