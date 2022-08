La nuit de reconnaissance Burkimbila : 24 trophées à offrir lors de la 6ème édition le 9 octobre prochain

La 6ème édition de « La nuit de reconnaissance Burkimbila » se tiendra le dimanche 9 octobre 2022 à Ouagadougou. L’annonce a été faite par le comité d’organisation dudit évènement ce jeudi 11 août 2022 à Ouagadougou.

« La nuit de reconnaissance Burkimbila » est une soirée gala, de distinction et d’hommage, aux personnalités coutumières, diplomatiques, politiques, économiques, socioculturelles vivant au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde.

A l’issue de la 6ème édition qui se tiendra le dimanche 9 octobre 2022 à la Salle des Banquets de Ouaga 2000, vingt-quatre (24) trophées seront offerts dans « les catégories pour les prix spéciaux dont des prix pour des Burkinabè qui ont œuvré au-delà de nos frontières ».

« Notre but est de reconnaitre le mérite des personnalités du Burkina et de sa diaspora»

La nuit de reconnaissance Burkimbila se veut une série d’activités en hommage aux personnalités diplomatiques, politiques, économiques et socioculturelles du secteur public et privé vivant au Burkina, partout en Afrique et dans le monde, selon Boureima Tiendrébéogo, le promoteur de l’évènement.

« Notre but est de reconnaitre le mérite des personnalités du Burkina et de sa diaspora qui œuvrent pour la cohésion et le développement socioéconomique de notre chère patrie le Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Il faut noter que des personnalités comme Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris, Sa majesté Siriki Sanou, Chef suprême des Bobos Mandarè et Mamou Doukouré, PDG de Douk’Oïl, sont en lice pour le plus grand trophée dénommé « Trophée du Burkimbila de l’année ».

Le comité d’organisation a informé qu’en plus de la nuit de récompense, il est également prévu un festival dénommé « Village burkimbila » qui se tiendra du 07 au 10 Octobre 2022 dans l’espace de la mairie de Bogodogo et qui aura pour but de faire la promotion de la culture burkinabè, de sensibiliser la jeunesse sur la joie de vivre ensemble et mettre en lumière les partenaires et les lauréats.

A travers son association, « Burkimbila vivre ensemble », Boureima Tiendrébéogo a initié depuis 2016 « La nuit de reconnaissance Burkimbila » dans la volonté manifeste de promouvoir l’éducation des jeunes, la démocratie, le civisme, la cohésion sociale et la lutte contre l’extrémisme violent.

Afin de s’ouvrir aux critiques et suggestions, le comité d’organisation se dit être à la disposition du public pour recueillir leurs avis afin d’améliorer qualitativement l’évènement.

Akim KY

Burkina 24

