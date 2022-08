Burkina : Nerwaté Groupe se mue en Retrouvailles Nationales pour la Paix pour accompagner la transition

Le monde associatif burkinabè enregistre un nouveau-né. Ce samedi 20 août 2022, une association dénommée Retrouvailles Nationales pour la Paix (RNP) s’est dévoilée à la presse à Ouagadougou.

Au départ, un cadre informel de jeunes pour débattre des sujets de la vie de la nation, Nerwaté groupe s’est muté fin juin 2022 en une Organisation de la Société Civile avec une nouvelle appellation : Retrouvailles Nationales pour la Paix (RNP).

Selon les responsables de cette association, la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso exige une multisectorialité de la lutte contre le terrorisme, et le RNP se veut alors un cadre d’harmonisation des efforts et des énergies pour la restauration de la sécurité sur l’ensemble du territoire, le retour des Personnes déplacées internes dans leurs localités d’origine, la relance de l’activité économique, la réouverture des écoles fermées, entre autres.

De l’avis du coordonnateur des RNP, Salam Rabo, les Retrouvailles Nationales pour la Paix vont servir de base pour réconcilier les Burkinabè. D’ailleurs, bien qu’étant apolitique, cette association dit soutenir la transition et l’encourage à aller à la réconciliation nationale.

A l’occasion de cette conférence de presse de présentation des RNP, l’ombre de Me Hermann Yaméogo n’est pas passé inaperçue. Les objectifs poursuivis par les RNP rencontrent l’assentiment du président de l’UNDD qui a encouragé ses responsables.

L’occasion faisant le larron, Me Hermann Yaméogo a lancé un appel au pouvoir de la transition à trouver les moyens pour aller à la réconciliation et à l’en croire, on ne saurait y aller sans passer par la case amnistie et grâce présidentielle.

