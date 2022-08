Audience du Président du Faso à Pô : Une délégation des corps paramilitaires expose ses préoccupations

(Pô, 20 août 2022). Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a rencontré ce samedi en fin de matinée, une délégation des corps paramilitaires de la région du Centre-Sud.

Conduite par le Directeur régional de l’Environnement du Centre-Sud, le Colonel des Eaux et Forêts, Moïse SIA, la délégation a exposé au Chef de l’État les activités qui sont menées par les différents corps paramilitaires pour une tranquillité certaine dans la région.

« Nous lui avons également exposé les difficultés que nous avons en termes de logistique, en termes de moyens de tout genre pour permettre aux différentes unités d’être opérationnelles », a déclaré le Colonel Moïse SIA à l’issue des échanges avec le Président du Faso.

Le Centre-Sud est une région relativement épargnée par l’hydre terroriste, et « nous avons souhaité que l’accompagnement soit suffisant pour anticiper et prévenir ce qui se passe ailleurs », a soutenu le chef de la délégation des corps paramilitaires.

Visiblement satisfaite « d’avoir eu une oreille attentive à ses différentes préoccupations », la délégation a nourri l’espoir que « dans les jours à venir les choses vont changer pour permettre aux unités d’être plus opérationnelles et renforcer la paix et la tranquillité » dans la région.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

