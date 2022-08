Assemblée générale de la FBF : Lazare Banssé appelle à dépasser les égos

La Fédération burkinabè de football (FBF) tient son assemblée générale ordinaire ce samedi 20 août 2022. A cette occasion, Lazare Banssé, le président de la FBF, a appelé les acteurs du football burkinabè à s’unir pour le développement de la discipline.

D’entrée, le président de la Fédération burkinabè de football (FBF) Lazare Banssé a fait le bilan de sa saison en évoquant notamment les acquis. Il s’agit de la qualification à la quatrième place lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 au Cameroun, la qualification des Etalons séniors féminins à la CAN de leur catégorie « assortie d’une prestation pleine de promesses pour une toute première participation ».

Il cite également la qualification des Etalons cadets à la CAN U17 Algérie 2023 même si les U20 n’ont pu obtenir leur qualification. La FBF a également élaboré sa stratégie de développement du football féminin et du football à la base et le respect des engagements financiers. Toutefois, Lazare Banssé estime que le comité exécutif aurait pu mieux faire.

Assumer les fautes

Lazare Banssé n’a pas joué la politique de l’autruche en revenant sur la crise qui a marqué l’instance pendant de longs mois. Cette crise a pu être résolue grâce à la médiation du ministère en charge des sports et le président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOBS).

« Il ne s’agit pas ici pour moi de nourrir de vains regrets ou de prendre des résolutions futures au motif qu’il faut rattraper le temps perdu. Il s’agit pour moi de dire que nous devons, individuellement et collectivement, assumer nos fautes », a assumé Lazare Banssé.

Il a reconnu sa responsabilité : « Me concernant et en toute humilité, je ne renie pas ma part de responsabilité. Je n’ai pas toujours su traduire en actes mon message de clôture de l’Assemblée générale élective de 2020, en étant porteur des valeurs que j’y avais défendues et qui me restent si chères ». Ces valeurs évoquées par Lazare Banssé sont la cohésion et le rassemblement dans la confiance et la franchise, le travail dans l’exigence du résultat, le don de soi dans le respect des autres et de leur différence.

Pour cela, il a appelé les acteurs du football burkinabè à dépasser les égos, le narcissisme pour arriver à la réconciliation et « bâtir un football qui gagne et qui assure le rayonnement international du Burkina Faso ».

Les projets de la FBF

Lazare Banssé a également mentionné ses projets. Il s’agit de la construction d’un siège et d’un complexe sportif, la maitrise du calendrier des compétitions, la mise en place d’une compétition crédible des petites catégories, l’acquisition d’infrastructures, la transformation du modèle économique des clubs, etc. Lors de cette assemblée générale, les textes de la FBF devraient être relus, selon Lazare Banssé, pour un meilleur fonctionnement de la structure.

Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Abdoul Wabou Drabo s’est fait représenter par le directeur général des sports (DGS) Alexandre Yougbaré. Ce dernier, au nom du ministre a appelé les acteurs du sport à diversifier leurs modes de financements.

« La situation sécuritaire préoccupe tous les Burkinabè surtout au plus haut sommet de l’État. Face à ses préoccupations, le sport en général et le football en particulier, facteur de rassemblement, de cohésion sociale, d’union, peut jouer un grand rôle pour le retour de la paix dans notre cher pays », a affirmé Yougbaré. Après cette assemblée générale, la Ligue de football professionnel (LFP) pourrait avoir le quitus pour lancer le championnat national.

