Plainte de Léonce Koné contre Bala Sakandé et Émile Paré : »Personne n’est dupe » (Me Hermann Yaméogo)

Suite à la plainte de Léonce Koné contre Alassane Bala Sakandé et Emile Paré, Me Hermann Yaméogo (Président de l’UNDD) fait des observations.

La première à trait au rédacteur de la plainte et à l’objet de cette dernière. Léonce Koné le plaignant n’est plus à présenter et pour ceux qui comme moi connaissent l’homme à travers des liens de famille et d’amitié, je puis assurer que le courage et la pertinence qui émanent de la formulation de cette plainte ne sont que des traits bien connus de la personnalité de l’homme.

L’objet de la plainte n’est pas non plus quelconque. Elle touche au cœur des droits de l’homme, des valeurs premières de la démocratie et de la justice en tant que baromètre du lien de l’affiliation nationale à la primauté du droit.

Il se trouve que pour importantes et fondées que soient les questions soulevées, elles pourraient provoquées en cas de recevabilité, des contestations d’envergures qui pourraient même affaiblir la force du droit par le refus d’obéissance à son égard et qui plus est davantage complexifier les dérives nationales.

C’est ce qui pourrait se produire avec la comparution comme acteurs ou complices de personnalités coutumières ou religieuses comme le Mogho Naaba, le cardinal et bien d’autres dont les responsabilités ressortent de la loi anticasseurs.

De cela nous en avons eu un avant-goût quand certaines de ces personnalités devaient bien qu’en qualité de simples témoins comparaître dans le cadre du coup d’Etat du général Gilbert Diendéré. Et tant qu’il y aura matière à retarder ou à renvoyer aux calendes grecques la mise en œuvre de la réconciliation on aura toujours des Burkinabè pour jeter de l’huile sur le feu.

Cela me conduit à la deuxième observation liée à l’interpellation ou à l’appel en cause de la transition.

Anticipant notamment sur les conséquences d’une telle plainte, elle a inscrit son action entre autres sur le principe fondamental de la réconciliation de laquelle dérive les mesures conséquentielles de grâce, d’amnisties et de réparations.

C’est à elle et notamment à ses atermoiements que l’on pourrait devoir de telles plaintes dont l’exaspération face à l’impavidité du pouvoir devant une telle suprême injustice, en est aussi explicative.

En effet la grâce et l’amnistie tant demandées interviendraient-elles en toute logique que cela sans aucun doute annihilerait toute procédure du genre et partant, toutes autres plaintes envisagées contre le président du Faso par rapport à la venue de l’ancien président Blaise Compaoré nonobstant les contraintes d’un jugement de condamnation non gracié.

Enfin les auteurs et complices de ces faits qui valent aujourd’hui plaintes, n’ont pas seulement amoncelés avec fierté comme des trophées de guerre les témoignages surabondants de leurs participations enthousiastes à ces faits criminels, ils n’ont jamais par ailleurs exprimé la moindre repentance à ce sujet.

Le simple geste d’humanité, d’humilité et de contrition ne pourrait que donner un coup de fouet à nombre de tous ceux qui dépassant leurs propres blessures de victimes de ces faits répréhensibles, œuvrent avec persévérance et hauteur à une réconciliation pleine et entière des faits politiques ayant causé du tort à la nation et aux citoyens de l’indépendance à nos jours.

Pour moi malgré le jeu de défi des coupables pour monter en neige la surenchère personne n’est dupe. En un mot comme en cent, la décision finale revient à la transition.

Me Hermann Yaméogo

Président de l’UNDD

