Ponctualité dans les services publics : Sana Bob veut sensibiliser les travailleurs à travers un concert

La ponctualité et l’assiduité sont des valeurs qui s’effritent dans les services publics burkinabè. C’est le constat fait par l’artiste chanteur burkinabè Sana Bob.

La suite après cette publicité

Pour apporter sa touche dans le respect de l’éthique et de la déontologie, Sana Bob envisage organiser un concert le 1er octobre 2022, pour sensibiliser les travailleurs, étudiants et élèves en prélude à la rentrée scolaire et académique.

C’est dans ce sens que le reggaeman burkinabè est allé expliquer son projet Yikri ce mardi 23 août 2022 au ministre chargé de la Fonction Publique, Bassolma Bazié.

« Avec mon expérience un peu dans le monde, je pense qu’au Burkina Faso, les travailleurs doivent être à l’heure au travail. Pour réussir le pari, j’ai jugé bon d’associer le premier responsable de la fonction publique », a expliqué Sana Bob.

Le ministre Bassolma Bazié tout en félicitant l’artiste Sana Bob pour sa contribution à la sensibilisation des travailleurs, a rassuré de sa pleine disponibilité à accompagner des initiatives qui concourent à la concorde et à la fraternité au Burkina Faso.

Source : DCRP/MFPTPS

Écouter l’article

publicite