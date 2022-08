Ligue des champions : Issa Kaboré, Lassina Traoré et Edmond Tapsoba fixés

Les Burkinabè et leurs clubs connaissent leurs adversaires en Ligue européenne des champions. Le tirage de la compétition a eu lieu ce jeudi 25 août 2022 à Istanbul.

Marseille où évolue le Burkinabè Issa Kaboré est logé dans le groupe D en compagnie de Tottenham, Frankfurt et Sporting CP. Franck Lassina Traoré, sociétaire du Shakthar Donestk verra son club affronter le Real Madrid, champion en titre, RB Leipzig et le Celtic Glasgow.

Le Burkinabè pourrait prendre sa revanche dans cette compétition. Il avait été blessé lors d’un match de Ligue européenne des champions.

Le Bayer Leverkusen d’Edmond Tapsoba aura pour adversaire le FC Porto, l’Atlético Madrid et le Club Brugge de la Belgique dans le groupe B.

Cette année, le Bayern de Munich retrouve le FC Barcelone, l’Inter de Milan et le Victoria Plzen dans le groupe C. Le Paris Saint Germain sera opposé à la Juventus de Turin, au Benfica et au Maccabi Haïfa.

La compétition se disputera du 6 septembre au 2 novembre avant de marquer une pause pendant la Coupe du monde (20 novembre au 18 décembre 2022). La finale est prévue pour se tenir le 10 juin 2023 au Stade Olympique Atatürk de Turquie.

Les différents groupes de la Ligue des champions d’Europe

GROUPE A : Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

GROUPE B : Porto, Atletico de Madrid, Bayer Leverkusen, Bruges

GROUPE C : Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan, Viktoria Plzen

GROUPE D : Francfort, Tottenham, Sporting CP, Olympique de Marseille

GROUPE E : AC Milan, Chelsea, Salzbourg, Dynamo Zagreb

GROUPE F : Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic Glasgow

GROUPE G : Manchester City, FC Séville, Dortmund, Copenhague

GROUPE H : PSG, Juventus Turin, Benfica, Maccabi Haïfa

