La théorie de l’humanité transformante pour comprendre les crises civilisationnelles du moment

Silvère Salga, inventeur écrivain, chercheur indépendant, face à la presse, ce jeudi 25 août 2022 à Ouagadougou, a présenté son article scientifique sur les crises actuelles dans le monde.

« De Djibo à Kiev, comprendre les crises civilisationnelles actuelles du monde par la théorie de l’humanité transformante, du surpassé au surfutur ». Tel est l’intitulé de l’article scientifique de l’inventeur écrivain et chercheur indépendant, Silvère Salga.

La théorie de l’humanité transformante, théorie sur laquelle repose le présent article scientifique, est présentée par son auteur comme une théorie révolutionnaire permettant de comprendre ce que sous-tendent les grandes crises actuelles dans le monde d’antan, d’aujourd’hui et à venir, d’introduire un vaste lexique de nouvelles notions pour la recherche scientifique, technologique et sociétale.

Présentée à la revue scientifique « Tribune du Savant », la théorie regroupe sciences exactes, sciences naturelles et sciences humaines. La théorie de l’humanité transformante, selon Silvère Salga, est « l’ensemble de théorèmes et principes expliquant par approche mathématique les systèmes qui sous-tendent les mutations civilisationnelles de l’humanité par la conjonction de facteurs naturels, anthropiques et inter-sociétaux à travers l’espace-temps générationnel ».

« Créer une génération de savants »

Dans son application pratique, et en guise de conclusion du chercheur indépendant, l’on retient : « Nous sommes dans un processus de Démondification Universelle où l’on assistera à la chute de certains mondes (Civilisations pays et nations), ce qui bouleversera l’Ordre mondial actuel avec en ligne de mire primeur l’Afrique comme la prochaine destination planétaire, raison pour laquelle les crises y ont encore accru et le processus de Démondification encore plus accélérée.

Nous ne sommes pas dans des scénarios de crises ordinaires, nous assistons à toute une crise de mutation civilisationnelle occasionnée par le Round universel, qui demande des réponses en Décivilisation et en Recivilisation totale où l’essence est de refabriquer une force de traction générationnelle et de transmission générationnelle encore plus puissante à même de supplanter les forces abyssales de reculons occasionnées par le trou générationnel des crises.

C’est l’essence de l’application exacte de la formule de l’humanité transformante sur toute la reprogrammation des processus de développement et de Recivilisation de nos Nations », a fait retenir Silvère Salga.

Il dit vouloir créer une génération de savants et impacter sa génération. « Dans nos actions, on a déjà lancé des initiatives. Moi, je veux créer une génération de savants. Parce qu’on forme plus des bavards alors que la matière grise, la machine du développement, manque en Afrique. La puissance scientifique et technologique manque. On a des jeunes de dix ans en allant qu’on forme pour déjà prévenir ce relais générationnel à venir. Ceux qui sont de notre génération, c’est d’essayer d’impacter le plus possible chacun dans son domaine », s’est-il confié.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

