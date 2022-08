UEMOA : Le conseil des collectivités territoriales veut que des États leur accordent 20% de leur budget national

Les membres du conseil des collectivités territoriales (CCT) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont tenu un atelier de restitution de l’étude d’actualisation du livre blanc sur la décentralisation financière ce jeudi 25 août 2022 à Ouagadougou.

Mohamed Anacko, président de l’association des régions du Niger, a laissé entendre que l’objectif de la présente session est de partager le rapport provisoire de l’étude d’actualisation du livre blanc sur la décentralisation financière avec les parties prenantes, de faire des observations, de s’accorder sur celles (observations) qui doivent être intégrées dans le document final, et en dernière position émettre des recommandations pour améliorer le document afin de le valider.

« Je souhaite qu’au sortir de cet atelier, nous disposions d’un document dont le contenu nous permettra non seulement de poursuivre les chantiers déjà engagés en faveur de la décentralisation financière, mais aussi d’en initier de nouveaux qui approfondissent le processus au bénéfice des populations à la base », a-t-il dit.

Selon Mohamed Anacko, bien que la question concernant le financement des collectivités ne soit pas une nouvelle thématique pour les pays de l’UEMOA, cependant des attentes à la question restent nombreuses et variées « et dont la satisfaction constitue la clé de voûte d’une réelle décentralisation territoriale et contribuant à la prise en compte effective des aspirations profondes et des populations à la base dans la conception de la mise en œuvre des politiques publiques ».

Le président de la commission économique et financière du conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA, Kamal Adjayi a mentionné qu’aujourd’hui, il faut donner plus de pouvoir et de marge de manœuvres aux élus locaux afin de leur permettre de répondre convenablement aux aspirations de la population à la base.

Il a rappelé que cette étude a été initiée depuis 2014 et des recommandations qui en résultera de son actualisation seront transmises aux ministres des finances et des institutions de financement de l’espace UEMOA.

« Globalement, nous aimerions atteindre le taux de financement de 20% du budget national envers les collectivités. Puisque beaucoup de choses se font à la base et il faut nous trouver plus de ressources, de moyens de réalisation des programmes de développement des territoires », a-t-il relevé en soulignant que les collectivités territoriales sont de grands supports de développement pour les Etats, d’où l’importance de les renforcer afin que les besoins des populations soient pris en compte au plus vite.

De son côté, Houcine Dahmane, conseiller de coopération régionale pour l’Afrique de l’Ouest à l’ambassade de France au Burkina, a souligné qu’aujourd’hui, il est bon de se questionner sur comment les collectivités peuvent recevoir plus de fonds de la part de leurs gouvernements et des partenaires techniques et financiers pour mettre en place leurs projets, « c’est une question très importante pour les bailleurs de fonds ».

