Augmentation du prix du carburant : Le gouvernement a été « mal inspiré » (Ousséni Ouédraogo)

L’Association des Consommateurs du Burkina Faso (ACB) a tenu une conférence de presse, à Ouagadougou. Composée de la Ligue des Consommateurs du Burkina (LCB), de l’Organisation des Consommateurs du Burkina (OCB), du Réseau national des Consommateurs du Burkina Faso (RENCOF) et de Vigi consommateurs (VC), l’association a tenu cette rencontre pour dénoncer entre autres l’augmentation du prix du carburant.

La suite après cette publicité

L’Association des Consommateurs du Burkina (ACB) par la voix de son Secrétaire général par intérim Ousséni Ouédraogo estime que le carburant est le moteur de l’économie. À ce titre, ses membres sont vent debout contre l’augmentation du prix du carburant intervenue le 19 août 2022 par une mesure prise par le gouvernement.

L’Association a « dénoncé avec la plus grande fermeté cette démarche cavalière et outrancière (augmentation du Prix du carburant, NDLR) du gouvernement » qui dit-elle en sept mois de gestion du pouvoir a augmenté par deux fois le prix du carburant sans toutefois « recueillir l’avis des acteurs de la chaîne de production, de commercialisation et de Consommateur ».

Pour l’ACB, l’augmentation du prix des hydrocarbures est insoutenable et intenable pour le consommateur. L’ACB pense d’ailleurs que cette augmentation ne devrait pas arriver, ce d’autant plus que le « système de péréquation mis en place par le gouvernement, sur la foi de nos errements antérieurs, devrait permettre de contrôler et de maîtriser l’évolution des prix des hydrocarbures.

Pour cette augmentation du prix des hydrocarbures, l’ACB estime que le gouvernement a manqué de coach. « Mal inspiré, en cette période de vie chère, il (le gouvernement) s’est mis en devoir d’augmenter de 145% au moins les salaires de ses membres. Comme si cela ne suffisait pas, on apprend par voie de presse le versement d’une prime trimestrielle de 2 millions F CFA par l’Assemblée législative de Transition à chacun des députés », indique Ousséni Ouédraogo pour faire la comparaison face à l’augmentation du prix du carburant que subit la population.

Pour manifester son mécontentement, l’ACB a annoncé un sit-in au ministère du Commerce le 29 août 2022. Elle a appelé à une mobilisation générale de la population à cet effet.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite