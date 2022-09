Prise en charge des victimes du terrorisme : Ce que vivent certaines femmes des FDS tombées

Le jeudi 01 septembre 2022, le Burkina Faso a commémoré la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme instituée en août 2017 par l’Assemblée générale des nations unies. À cette même occasion, le gouvernement a rendu hommage aux victimes du terrorisme au Burkina Faso.

Les activités commémoratives de cette journée au Burkina Faso ont débuté depuis le 29 août 2022 et ont pris fin le 1erseptembre 2022. Ces activités se sont déroulées principalement dans la région du Centre. Il s’est agi, entre autres, des activités de sensibilisation, d’écoute et d’orientation.

A la l’occasion de cette commémoration, les femmes des Forces de défense et de sécurité (FDS) ont déploré plusieurs manquements dans la prise en charge des victimes du terrorisme.

Adjiaratou Zongo née Sawadogo, directrice générale et conseillère en droits humains a relevé que sur le terrain après des échanges avec des familles des victimes, celles-ci ont besoin qu’on les écoute. Il y a un sentiment de frustration qui se fait ressentir, a-t-elle affirmé.

« Nous avons prévu de porter à l’attention des autorités, un appel à un renforcement des actions d’informations, un renforcement d’actions de sensibilisation au profit des victimes du terrorisme. Nous avons également ressorti des difficultés d’ordre juridique et social. Pour certaines difficultés, elles ne nécessitent pas d’actions et d’autres nécessitent des reformes juridiques, des reformes de certaines pratiques administratives pour renforcer des mécanismes et des dispositifs de prise en charge des victimes du terrorisme », a -t-elle expliqué.

Zalissa Zongo est une veuve d’un militaire. Ils étaient fiancés quand son fiancé est tombé l’arme à la main sur le théâtre des opérations. Elle a confié que la belle famille de son défunt fiancé s’est accaparée de tout ce que l’État donne aux ayants droits. Pourtant, elle a eu un enfant avec son défunt fiancé.

Elle a révélé que son beau-père a pris tous les 10 millions de FCFA que l’État octroie aux ayants droits à son insu. Elle avoue n’avoir reçu que 50 000 FCFA sur les 10 millions. Et ce, après avoir découvert que son beau-père a pris toute la cagnotte.

Mère d’un enfant de 8 ans, Nashiro Palm née Koné est aussi veuve d’un militaire tombé sur le champ d’honneur en février 2020. Elle demande le soutient des autorités de la transition notamment le président du Faso et le ministre de la fonction publique afin qu’ils se penchent sur leur sort.

« Mon traumatisme ne finit pas, ça m’a conduite à la dépression. Présentement, je suis une thérapie psychologique et psychiatrique aussi. Je souhaite vraiment, qu’ils (autorités de la Transition) jettent un coup d’œil vers nous et nos enfants. À l’issue de cette journée, j’ai espoir que les choses vont changer et que les lignes vont bouger », a-t-elle confié.

À sa suite, il y a Adeline Zongo née Kouama, veuve et mère de quatre enfants. Elle a aussi dit rencontrer des problèmes avec sa belle-famille puisqu’elle vivait en concubinage avec son défunt « mari » qui était un militaire également.

« Mon mari est décédé, ça fait trois ans. Il n’y a pas gain de cause. On me dit, il faut aller à la justice. Beaucoup d’entre nous n’ont pas gain de cause jusqu’à l’heure-là. J’ai dit à monsieur le président du Faso de voir notre cas.

Nous, les veuves qui ont des problèmes avec les belles familles. Pourtant on a des enfants, ce sont des enfants de victimes. Donc il doit avoir quelque chose pour que même si la belle famille s’emmêle, pour que nous, on puisse avoir quelque chose pour les enfants. Donc le président a dit qu’il va voir », a-t-elle ajouté.

Willy SAGBE et Micheline OUÉDRAOGO

Burkina24

