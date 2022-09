Koupèla : Le Grand marathon du Kouritenga pour les 7 et 8 octobre 2022

L’univers des compétitions de marathon s’élargit au Burkina Faso. Une nouvelle compétition vient de faire son apparition. Il s’agit du Grand Marathon du Kouritenga (GMK) dont l’objectif des initiateurs est de renforcer la cohésion sociale à travers le sport. Le comité d’organisation a organisé une conférence de presse le jeudi 1er septembre 2022 pour présenter le projet.

Une première dans la province du Kouritenga. Près de 400 athlètes sont attendus pour le Grand Marathon du Kouritenga prévu du 7 au 8 octobre 2022. La distance retenue pour ce marathon est de 42,195 km et va se courir entre Koupèla et Pouytenga en aller et retour. Il est réservé aux hommes âgés d’au moins 18 ans. Un semi-marathon de 21 km est réservé aux femmes âgées au moins de 18 ans selon le comité d’organisation.

Les personnes vivant avec un handicap moteur sont aussi prise en compte par le comité d’organisation de ce marathon avec une course de cinq kilomètres avec des tricycles non motorisés. Le classement se fera par sexe selon Ousmane Sandwidi, président du comité d’organisation.

«L’objectif est de fédérer les énergies. C’est la cohésion. C’est le vivre ensemble. Le choix du thème est de se donner la main entre fils et filles du Burkina Faso pour faire face aux défis actuels et futurs », mentionne Ousmane Sandwidi.

Le comité d’organisation prête

Une telle compétition nécessite des moyens conséquents reconnait le superviseur général. Mais, aucune crainte selon lui. « Nous sommes prêts. Il reste quelques réglages liés au temps », assure le superviseur général Sébastien Yougbaré.

Le vainqueur de ce marathon remporte la somme d’un million de franc CFA pour les hommes et 500 mille francs CFA chez les dames dans la course des 21 km. Le deuxième prix chez les hommes est de 700 francs CFA contre 400 mille francs au 21 km. Le troisième prix prévu est de 400 mille francs CFA chez les hommes et 300 mille francs CFA chez les dames. Au niveau de personnes vivantes avec un handicap, le vainqueur empoche la somme de 250 mille francs CFA chez les hommes comme chez les femmes.

Des prix spéciaux

La compétition est patronnée par le ministère en charge des sports, représenté par le directeur général des sports (DGS), Alexandre Yougbaré. Selon lui, il a assuré du soutien du ministre Abdoul Wabou Drabo dans la mesure où cette compétition promet la cohésion sociale.

Dans toutes les catégories, les concurrents sont récompensés jusqu’à la 20e place. Des prix spéciaux sont prévus et réservés uniquement aux ressortissants de la province du Kouritenga. Ainsi, le comité d’organisation a instauré le prix spécial Naaba Yemdé pour le meilleur coureur du Kouritenga, le prix spécial de la reine réservée à la meilleur fille de la province, le prix spécial de la sécurité routière, le prix spécial de la meilleure commune rurale et un prix spécial.

Une cérémonie officielle de remise des prix est prévue dans le cadre de cette première édition de ce Grand Marathon du Kouritenga. Les organisateurs rassurent que tout sera mis afin que la compétition se tienne dans les meilleurs conditions sécuritaires. Le haut commissaire de la province du Kouritenga a assisté à cette conférence de presse et s’est réjoui de l’initiative qui donner plus de dynamisme à la localité qu’il dirige.

