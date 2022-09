Syndicat National des Agents des Impôts et des Domaines (SNAID) : L’heure est au bilan

Le 12è conseil ordinaire du Syndicat National des Agents des Impôts et des Domaines (SNAID) se tient les 2 et 3 septembre 2022 à Ouagadougou. L’ouverture de la rencontre a eu lieu ce vendredi 2 septembre.

Deux jours durant, les participants du 12è conseil ordinaire du Syndicat des Agents des Impôts et des Domaines (SNAID) feront le diagnostic de la vie de leur syndicat. « Ce bilan va porter sur le fonctionnement des structures du Syndicat (Bureau national, Sections et comités), sur l’état d’exécution des tâches dégagées lors du congrès de novembre 2022. A l’issue du bilan, le conseil dégagera des perspectives », a indiqué Zakaria Bayiré, Secrétaire général du SNAID.

C’est le lieu également de renforcer la formation des militants du syndicat selon le secrétaire général. « La base du SNAID s’est fortement rajeunie, ce qui pose le défi de la formation. Afin de relever ce défi, Il faut bien former les militants pour qu’ils puissent animer le syndicat, pour qu’également ils soient de très bons travailleurs des impôts parce qu’avant d’être militants du syndicat, nous sommes des agents des impôts dont notre mission principale c’est la mobilisation des recettes », a justifié Zakaria Bayiré.

C’est dans la même logique qu’un panel est prévu le second jour du conseil sur le thème « Résurgence des coups d’Etat dans la sous-région : causes, conséquences, quelle alternative pour les peuples ?».

L’objectif général de la tenue de ce panel est de contribuer à l’élévation du niveau de formation politique et syndicale des délégués syndicaux, des militants et des sympathisants du SNAID selon Zakaria Bayiré.

Les participants discuteront sur les conséquences des coups d’Etat dans la sous-région mais aussi sur les liens entre les putsch et la situation d’insécurité dans la sous-région en général et en particulier au Burkina Faso. La responsabilité et la contribution des travailleurs des impôts à l’instauration d’un Etat de droit véritable au Burkina Faso seront questionnées également.

Le 12è conseil syndical ordinaire du SNAID se tient dans un contexte international marqué par le contexte de crise. Même si la direction générale des impôts a maintenu sa performance dans le recouvrement, la crise Ukraine-Russie a son impact. « S’il n’y avait pas la crise sécuritaire et la crise en Ukraine, on aurait dû faire mieux. Donc on peut dire qu’il y a une influence négative de ces crises sur le secteur des impôts », dit-il.

Akim KY

Burkina 24

