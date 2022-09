Religion : L’UGBB fête son cinquantenaire d’existence

Les membres de l’union des groupes bibliques du Burkina (UGBB) ont célébré les 50 ans d’existence de leur mouvement, le samedi 3 septembre 2022 à Ouagadougou. « 50 ans des groupes bibliques du Burkina : bilan et perspectives pour une présence persuasive et pertinente dans les établissements scolaires et universitaires du Burkina», c’est sous ce thème que l’UGBB a fêté son cinquantenaire.

C’est en 1972 que la première cellule de l’Union des groupes bibliques du Burkina (UGBB) a vu le jour. Elle ne comptait à peine que 5 membres. Aujourd’hui, l’UGBB enregistre environ 22 000 membres actifs dont la majorité sont des jeunes lycéens et collégiens. L’UGBB est présente également dans les universités publiques et privées avec plus de 3000 étudiants adhérents.

À noter que ce mouvement chrétien a vu le jour en Angleterre par quelques étudiants de l’université de Cambridge au 19e siècle. C’est pourquoi d’ailleurs que l’UGBB a pour champ d’action le milieu scolaire et universitaire.

Représentant le premier ministre à cette célébration du cinquantenaire de l’UGBB, le ministre en charge de l’enseignement supérieur, Frédéric Ouattara, a affirmé que ce jubilé d’or est un témoignage de l’évangélisation prôné par le Christ.

Et pour le ministre Ouattara, la présence des jeunes des autres confessions religieuses (musulmans et catholiques) est le signe de la cohésion sociale souhaitée par le gouvernement de transition.

«Notre présence ici en tant que membres du gouvernement montre que nous devons être ensemble, un et indivisible pour le combat de notre nation», a-t-il dit en appelant les membres de l’UGBB à perpétuer l’œuvre de leurs devanciers. Également, il les a invité à prier pour que la paix revienne au Burkina Faso.

Le président du conseil d’administration de l’union des groupes bibliques du Burkina, Maurice Kobo Ouédraogo, a précisé que le champ d’action de leur mouvement, ce sont les milieux scolaires et universitaires où on y trouve assez de jeunes. Et même des milieux socio-professionnels, dit-il.

«La mission des groupes bibliques c’est de former de façon holistique les jeunes. Former spirituellement, former socialement, former moralement pour leur permettre d’être des acteurs de changement, des acteurs pour la vie en obéissant au Seigneur Jésus-Christ», a-t-il signalé tout en rendant grâce à Dieu pour tous les résultats engrangés au cours de ces 50 ans d’existence de l’UGBB.

En outre, il a notifié que plusieurs membres de ces groupes bibliques (élèves ou étudiants ) à l’époque sont aujourd’hui des cadres de l’administration publique, privée et certains sont même devenus des grands serviteurs de Dieu.

«Des perspectives pour nous, il y en a tellement. D’abord, nous voulons consolider les acquis. Consolider les acquis pour nous c’est continuer à former les jeunes qui viennent et ceux qui vont pour qu’ils puissent continuer à être des acteurs de la vie.

Nous voulons aussi avoir des projets structurants pour pouvoir gagner plus de jeunes élèves et étudiants à Christ mais aussi les former à la vie.

Pour cela, nous allons travailler dans le milieu scolaire à travers la construction des lycées, des foyers d’étudiants mais aussi intensifier les formations holistiques dans divers domaines », a complété Maurice Kobo Ouédraogo en termes de perspectives.

Le président de la fédération des églises et missions évangéliques (FEME), pasteur Henri Yé, a tenu à féliciter l’UGBB pour le travail abattu durant ces 50 ans.

Il a fait savoir que l’UGBB est le bras de la FEME au niveau des lycées, collèges et universités. «Elle joue un rôle un important dans la mesure où elle sème la parole de Dieu dans les cœurs des jeunes. Et grâce à l’UGBB beaucoup de jeunes en traversant les établissements scolaires et universitaires viennent à la rencontre du Seigneur Jésus et beaucoup sont sauvés», s’est-il réjoui.

Au cours de la célébration de ce jubilé d’or, le conseil d’administration de l’UGBB a salué le mérité de certains devanciers du mouvement en les octroyant des médailles et des attestations de reconnaissance. Aussi, les membres de l’UGBB ont prié pour le retour de la paix au pays des Hommes intègres.

