Mali : Libération de trois soldates parmi les 49 militaires ivoiriens détenus

Mali – Les personnes remises en liberté sont des femmes au nombre de trois (3) et font partie des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali, le 10 juillet dernier. Robert Dussey, le ministre des Affaires Etrangères du Togo en a fait l’annonce ce samedi 03 Septembre 2022 soir.

La suite après cette publicité

L’annonce de la libération des trois (3) femmes au nombre des 49 soldats ivoiriens incarcérés au Mali depuis le 10 Juillet dernier a été faite à Lomé au Togo ce samedi 3 Septembre 2022 lors d’une conférence de presse en présence de Fidel Sarassoro directeur de cabinet du président ivoirien Alassane Ouattara et du chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop.

Le Togo est au cœur de ce dossier jouant les médiateurs entre Bamako et Abidjan et s’active pour obtenir la libération des 49 personnes.

Peu avant cette annonce, l’émissaire du chef de l’Etat ivoirien a lu un communiqué de l’exécutif ivoirien et nous citons : « Quarante-neuf soldats ivoiriens ont été interpellés le 10 juillet 2022 à l’aéroport de Bamako au motif que leur arrivée sur le sol malien n’avait pas fait l’objet de notification ni d’autorisation préalables. La République de Côte d’Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l’origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d’Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s’engage à respecter les procédures des Nations unies, ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. » Fin de citation.

Selon certaines sources, le dénouement de cette crise n’est pas très loin d’autant plus que les discussions avancent dans le bon sens même si Abidjan n’est pas encore reussi à prouver que ces 49 soldats étaient en mission pour l’ONU, dans le cadre d’opérations de soutien logistique à la Minusma. D’où la conclusion de Bamako, les accusant de « mercenaires ».

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

Écouter l’article

publicite