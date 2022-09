Royaume-Uni: Après la mort d’Elizabeth II, le nouveau roi prend le nom de Charles III

Il avait été dit que la désormais défunte Reine Elisabeth II à 27 ans (en 1952) avait été propulsée à la tête du Royaume-Uni après le décès prématuré de son père George VI. Elle semblait bien mal armée pour régner alors que Charles n’avait que 4 ans lors du couronnement de sa mère.

Le Roi Charles III aura eu beaucoup de temps pour se préparer. Pour mettre ce temps à profit, il s’est longtemps investi dans des œuvres caritatives, dont le Prince’s Trust, qui aura permis d’accompagner 870 000 jeunes en difficulté. Puis a secondé sa mère dans les affaires du Royaume.

Selon les derniers sondages Ipsos d’avril 2022, 42 % des Britanniques estimaient qu’il devait céder directement son trône à son fils aîné William, chose impensable pour le nouveau roi et tel que prescrit par l’Acte de Settlement de 1701.

La Princess Diana, un nom qui colle à l’image du Roi Charles III

Le Roi Charles III a la réputation d’un coureur de jupons. Sa rélation avec l’impétueuse Camilla Parker Bowles, fille d’un négociateur en vins, n’est pas accepté par le Palais Royal. L’on lui exige le mariage et des héritiers. Pour avoir la paix, le prince de Galles jette son dévolu sur Diana Spencer, la sœur d’une de ses anciennes conquêtes. Diana n’arrive pas à lui faire oublier Camilla, mais a le mérite de plaire à la « Firme », surnom donné à la famille royale.

« Nous étions trois dans ce mariage​ », dira Diana dans une interview choc en 1995. Sa Majesté Elizabeth II fulmine et le divorce de Charles et Diana sera prononcé en 1996. Un an plutard, un accident coûtera la vie à Diana Spencer, sous le pont de l’Alma à Paris en France. C’est le début de son desamour avec les Britanniques ne pardonnent ni sa froideur, ni sa très lente réaction.

Les grandes dates liant le Roi Charles II

14 novembre 1948. Naît à Buckingham

Décès de son grand-père, le roi George VI. Sa mère, Elizabeth II, accède au trône. Intronisé prince de Galles Étudie l’anthropologie et l’archéologie à Cambridge Épouse Diana Spencer Naissance de William, désormais le premier héritier de la Couronne Divorce Décès de Diana dans un accident sous le pont de l’Alma, à Paris. Se remarie avec Camilla Shand (ex-Parker Bowles), son amour de jeunesse Naissance de son premier petit-fils, George, désormais le deuxième dans l’ordre de succession. Désigné pour succéder à sa mère à la tête du Commonwealth Devient Charles III roi d’Angleterre après le décès de sa mère.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : ouest-france.fr

