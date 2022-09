Angleterre : La reine Elizabeth II a tiré sa révérence

La reine d’Angleterre est décédée, ce jeudi 8 septembre 2022, à l’âge de 96 ans, dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Monarque de quinze nations et cheffe du Commonwealth, Elizabeth II a régné pendant sept décennies. Le drapeau a été mis en berne au palais de Buckingham et les hommages commencent à affluer du monde entier.

Elizabeth II a régné 70 ans sur le Royaume-Uni et le Commonwealth. Plus tôt dans la journée, la famille royale avait communiqué pour prévenir de l’état de santé inquiétant de la reine Elizabeth II.

Les membres de la famille royale dont son fils et successeur le prince Charles est à son chevet comme les autres enfants de la reine : les princes Andrew et Edward et la princesse Anna. Le prince Harry est en route pour le château de Balmoral. Les obsèques sont prévues pour 10 jours.

