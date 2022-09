Urgence alimentaire : 28 organisations d’aide internationale alertent

On évalue à près d’une personne sur dix déplacée par le conflit au Burkina Faso. De surcroît, le taux d’insécurité alimentaire sévère a presque doublé par rapport à l’année dernière, avec plus de 600 000 personnes en situation d’urgence alimentaire en cette période de soudure, alertent 28 organisations d’aide internationale.

Afin de répondre à l’assistance humanitaire, une augmentation urgente de financement est nécessaire. « Trop souvent, le déplacement et la faim constituent une double peine. Les personnes contraintes de fuir laissent derrière elles leurs bétails. De nombreuses familles déplacées rapportent qu’elles ne mangent plus qu’une seule fois par jour, afin de permettre aux enfants d’avoir deux repas. Les récentes vagues de déplacement ne font que renforcer l’urgence d’agir », a déclaré Hassane Hamadou, directeur pays du Conseil Norvégien pour les Réfugiés.

« Nous constatons aujourd’hui que de plus en plus de personnes sont forcées de quitter non pas leur village, mais le lieu où elles avaient déjà trouvé refuge. Chaque nouveau déplacement accroit leur santé mentale », a affirmé Philipe Allart, directeur d’Humanité et Inclusion au Burkina Faso.

« Pour les enfants, qui constituent la majorité des déplacés, abandonner leur maison est déjà traumatisant, mais devoir fuir de façon répétée alors que leur famille essaye de survivre les prive de toute chance de reconstruire leur vie », a notifié Benoit Delsare, directeur pays de Sava the Children.

Près de la ville de Seytenga, accueillait plus de 12000 personnes déplacées lorsqu’elle a été attaquée le 11 juin, ce qui a fait des dizaines de morts. Dans les heures et les jours qui ont suivi, plus de 30 000 personnes ont quitté Seytenga et sont arrivées à Dori, une ville dont la taille avait déjà triplé depuis le début de la crise.

Malgré les immenses défis à relever pour fournir des abris, de l’eau, des soins de santé et des services d’éducation aux populations déplacées, les communautés se sont fortement mobilisées. Mais une assistance humanitaire soutenue est absolument nécessaire.

« Les communautés d’accueil à travers le pays ont fait preuve d’une solidarité remarquable en accueillant des dizaines de milliers de personnes déplacées, en ouvrant leurs maisons et en partageant leur nourriture pendant des mois, voire des années » a formulé Antoine Sanon, directeur de la Réponse de World Vision au Burkina Faso.

« Ces communautés connaissent une période de soudure exceptionnellement difficile en raison de la crise alimentaire résultant, en partie, de la saison agricole catastrophique de l’année dernière. Les effets du changement climatique, les déplacements massifs et la hausse du cout mondial des produits céréaliers ont créé les conditions d’une spirale infernale engloutissant plus de 3,4 millions de Burkinabè », a développé Omer Kaboré, directeur pays d’Oxfam.

Les organisations signataires appellent à une augmentation urgente des ressources financières. La réponse humanitaire n’atteint que 36% du financement annuel requis, à quatre mois de la fin de l’année malgré l’explosion des besoins.

