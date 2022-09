Lutte contre le COVID : Le Canada fait don de 672.000 doses de vaccin Johnson and Johnson

L’ambassade du Canada au Burkina Faso, assistée de l’UNICEF, a fait don d’un lot de vaccin contre la maladie à corona virus au ministère de la santé et de l’hygiène publique ce jeudi 8 septembre 2022 à Ouagadougou.

Pour participer à la lutte contre la maladie à corona virus, l’ambassade du Canada, grâce au soutien logistique de l’UNICEF a remis officiellement 672.000 doses de vaccin Johnson and Johnson au ministère de la santé et de l’hygiène publique. Avec seulement une population vaccinée à 10%, ce geste vient à point nommé car il va contribuer à la lutte contre le covid-19.

« Il est crucial de poursuivre la vaccination afin que les populations plus vulnérables soient mieux protégées contre les maladies graves et les autres complications d’infection par le covid-19 », a espéré Lee-Anne Hermann, ambassadrice du Canada au Burkina Faso.

Ce don rentre dans le cadre de la politique du Canada à lutter contre la maladie à corona virus à l’échelle mondiale avec ses effets connexes sur la santé, l’économie et la sécurité des populations dans le monde entier.

« Le Canada a été l’un des premiers accélérateurs ACT et ce partenariat vise à assurer aux populations du monde entier un accès équitable et abordable aux produits de santé de lutte contre le covid-19, y compris le vaccin », a éclairé davantage Lee-Anne Hermann.

Lucien Kargougou, le ministre de la santé et de l’hygiène publique a quant à lui exprimé toute sa gratitude en réceptionnant le don qui, selon lui va « renforcer notre offre vaccinale aux populations Burkinabè » et par ricochet renforcer la disponibilité du vaccin.

« La réception de ces 672.000 doses de Johnson and Johnson vaccins seront distribués à travers les 13 régions sanitaires, à travers les 70 districts sanitaires, à travers tous les hôpitaux universitaires et régionaux et à travers l’ensemble du réseau de centres de santé et de promotion sociale et de centres médicaux », a-t-il détaillé.

Il a d’ailleurs appelé l’ensemble des populations à se rendre dans les sites de vaccination pour recevoir les doses de vaccins sur toute l’étendue du territoire nationale afin d’endiguer complètement la maladie à corona virus.

Il convient de rappeler que depuis le début la maladie à corona Virus au Burkina Faso, le pays comptait à la date du 4 septembre 2022, 21.479 cas de covid-19 dont 387 décès.

Aminata Catherine SANOU et Amira SANOU (Stagiaire)

Burkina 24

