L’Office National de Contrôle des Aménagements et de Constructions (ONC-AC) en campagne de contrôle

(Ziniaré, le 8 septembre 2022). Présente depuis le 04 septembre, une mission de l’ONC-AC, conduite par Madame Jaroslava KAMBOUELE, Directrice du Contrôle, mène des opérations de contrôle des constructions dans la ville de Ziniaré.

Avec l’appui technique de la Direction régionale du ministère de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat du Plateau-central, la mission s’est donnée pour tâche de sillonner, six mètres après six mètres, les différents quartiers de Ziniaré à la recherche de nouveaux chantiers afin de vérifier la conformité ou non des actes administratifs de construire.

À cette campagne de contrôle, il est associé une commission d’audition basée à la Direction régionale, non seulement pour amender les contrevenants mais aussi procéder à une sensibilisation. Car malgré les multiples efforts communicationnels, les contrevenants se disent non informés des dispositions de la loi autorisant la réalisation d’une construction.

A en croire la Directrice du contrôle, « sur plus d’une vingtaine de chantiers contrôlés, aucun ne dispose de permis de construire ». Et pourtant la loi portant code de l’urbanisme et de la construction au Burkina, votée depuis mai 2006 stipule clairement : « Quiconque fait entreprendre, implanter, modifier ou fait modifier des constructions ou installations sans permis de construire ou en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, est puni d’une amende de deux cent mille (200.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) francs CFA »

Des contrôles que le ministère de l’urbanisme, de l’habitat et des affaires foncières, à travers sa police de l’habitat qu’est l’ONC-AC, entend multiplier pour la régularisation des opérations de construction au Burkina Faso.

En attendant, la mission de Mme KAMBOUELE, a jusqu’au 10 septembre pour faire le bilan des nouvelles constructions en zone d’usage d’habitation ou commerciale de la ville de Ziniaré.

Source : DCRP/MUAFH

