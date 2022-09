Moov Africa Burkina distingué « réseau internet mobile le plus rapide »

Le réseau mobile de l’opérateur Moov Africa Burkina a été distingué Réseau mobile internet le plus rapide au Burkina Faso, par la société américaine OOKLA. La cérémonie de présentation du trophée a eu lieu ce vendredi 9 septembre 2022 à Ouagadougou.

« Nous avons assisté à la remise du trophée OOKLA, qui est décerné à Moov Africa, en tant que réseau internet mobile le plus rapide au Burkina Faso », lance d’entrée le directeur général de Moov Africa Abdelillah El Aydi.

A en croire le directeur général de Moov Africa, le trophée est accueilli avec une grande joie en ce sens qu’il vient récompenser de nombreuses années d’effort. « Pour nous, c’est une grande fierté de voir des efforts d’investissement consentis traduits en résultats, surtout des résultats qui vont droit par rapport à la satisfaction des clients et leurs attentes vis-à-vis de l’internet mobile », affirme-t-il.

Pour ne pas se limiter à là, Abdalilah El Aydi fait savoir qu’ils vont continuer à satisfaire davantage leur clientèle, et améliorer le positionnement du Burkina Faso à l’échelle mondiale, mais également rehausser le niveau du très haut débit qui est l’avenir du numérique.

« Moov Africa est généreuse en matière d’offre »

Dans l’optique donc de satisfaire au mieux les clients, Moov Africa enregistre d’énormes perspectives. « Déjà, Moov Africa est généreuse en matière d’offre, nous allons continuer dans cette dynamique, justement pour accompagner l’évolution de l’usage et des besoins clients, pour répondre toujours aux nouveaux besoins, et s’afficher toujours en tant que l’operateur qui a à la fois le meilleur réseau internet mobile mais aussi l’operateur le plus généreux sur le marché », énumère le directeur général de Moov Africa.

Moov Africa, couvre à ce jour plus de 180 localités à entendre Abdoulaye Bassolé, directeur réseau de Moov Africa. Et pour ce qui est de l’année 2022, Moov Africa ambitionne couvrir au total 170 nouvelles localités. Il renseigne sur le rang et le débit des trois opérateurs de téléphonie mobile présents au Burkina Faso.

« Moov Africa avait 32 mégabits par seconde »

« Comme vous l’avez vu, sur les trois opérateurs, le 3e avait un débit autour de 14 mégabits par seconde, le 2e avait autours de 16 mégabits par seconde, et Moov Africa avait 32 mégabits par seconde, qui montre déjà le saut qualitatif et l’écart que nous avons par rapport aux deux autres entreprises ».

Cette cérémonie de présentation a connu la participation des ambassadeurs du réseau, des clients, des distributeurs agrées, et des sympathisants, qui sans retenu ont fait des témoignages qui confirment le rang qu’occupe le réseau.

A noter que OOKLA est une société américaine leader mondiale dans le domaine de la mesure des performances des réseaux de télécommunications, des applications de tests et des technologies associées.

Il faut savoir que Moov Africa Burkina Faso est un opérateur global de télécommunications. Il touche plus de 11 millions de clients au Burkina Faso, et crée plus de 350.000 emplois directs et indirects.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

