Burkina : Orange Money lance les activités de célébration de ses 10 ans

À Ouagadougou le jeudi 8 septembre 2022, les premiers responsables de Orange Money ont procédé au lancement des activités entrant dans le cadre de la célébration des 10 ans de Orange Money Burkina Faso. Ils promettent à leurs 10 millions d’utilisateurs, des services plus simples mais innovants pour leur faciliter la tâche dans leurs différentes opérations notamment les transferts et les retraits d’argent.

Lancé en 2012, Orange Money s’est imposé aux fils des années comme une référence en matière de transfert mobile d’argent au Pays des Hommes intègres. Et ce n’est pas tout ! Orange Money a innové également avec d’autres services comme le paiement des factures d’eau et d’électricité, des paiements de courses, une solution de paiement marchand destiné aux commerçants afin de leur permettre de sécuriser leurs transactions et résoudre le problème de monnaie de plus en plus récurrent.

Aussi, Orange Money permet-il un certain temps à ses clients d’effectuer des transactions bancaires depuis leurs comptes via son large réseau de banques partenaires. Une innovation qui permet aux utilisateurs de transférer de l’argent depuis leurs comptes Money vers leurs comptes bancaires. Orange Money permet aussi à ses utilisateurs de payer des taxes et des impôts en ligne. Orange Money s’impose comme un véritable portefeuille électronique facilitant ainsi la tâche aux Burkinabè.

Le Président du Conseil d’Administration de Orange Money, Mamadou Coulibaly, s’est dit fier du chemin parcouru par Orange Money Burkina Faso avec des résultats palpables et concrets en révolutionnant l’univers des services financiers via le mobile au Burkina Faso au cours de ces dix années.

« Orange Money est le numéro 1 du transfert d’argent via le mobile au Burkina Faso aujourd’hui. Orange Money est le numéro 1 des transferts d’argent sur mobile en volume et en valeur dans la zone UEMOA », a-t-il mentionné en signalant que Orange Money Burkina Faso est également le premier partenaire de l’État, des ONG et des institutions faisant des paiements de masse.

Il a tenu à remercier les différents utilisateurs en leur promettant des services de qualité. « Nous allons toujours œuvrer à vous offrir des services simples et innovants répondant à vos besoins », a promis le PCA de Orange Money Burkina Faso.

Pour Laurent Birba, Directeur Général par intérim de Orange Money Burkina Faso, durant ces dix ans, Orange Money a bâti sa réussite sur l’accessibilité et l’universalité du service permettant à des millions de personnes exclues du système bancaire d’effectuer des transactions financières de manière simple et instantanée, grâce au mobile.

« Faire toutes les transactions monétaires sans se déplacer c’est le pari que nous avons relevé durant toutes ces années. Après le transfert d’argent et soucieux de satisfaire le besoin de nos clients au quotidien, nous avons lancé le paiement de biens et services avec un large réseau de partenaires pour permettre de payer au juste prix et éviter les problèmes de monnaie », a-t-il notifié.

Laurent Birba a précisé que Orange Money s’inscrit aujourd’hui dans une logique d’amélioration continue, et se transforme autour de projets structurants avec un virage de la digitalisation, qui selon ses propos demeure une innovation essentielle pour améliorer l’expérience client et enrichir la proposition de valeur. Ce, pour plus de services innovants avec une nouvelle plateforme transactionnelle qui gère des millions de transactions financières par jour.

« Ensemble, nous avons accéléré l’inclusion financière au Burkina Faso avec plus de 10 millions de comptes ouverts. Notre place de leader sur la zone UEMOA est confirmé par le rapport annuel de la BCEAO avec plus de 167 milliards d’encours de monnaie électronique et premier de la zone en valeur de transactions avec plus de 8 838 milliards de transactions », a-t-il salué l’œuvre de leurs différents partenaires.

Mme Evelyne Yaméogo s’est exprimée au nom des distributeurs et des partenaires. Elle a relevé les difficultés à convaincre les populations à l’usage de cette nouvelle technologie à son avènement.

« Quand on nous a appelés à Ouaga pour le lancement de Orange Money, on se posait la question, c’est quoi ça encore ? Parce qu’avec sap sap (transfert d’unités, ndlr), les gens ne voulaient même pas donner leurs numéros pour charger des unités. La question que nous nous posions c’était comment faire pour que ça marche. Des fois, vous pouvez faire 10 jours sans client. Mais après ça la machine Orange Money a démarré et est devenue un succès aujourd’hui », a-t-elle relevé.

Plusieurs activités sont au programme pour marquer la célébration de ces 10 ans. Il y a entre autres, une promo qui se déroulera jusqu’au 4 novembre 2022. Pour s’inscrire, les clients devront composer *202# ou envoyer leur « prénom » par SMS sur 202 avec de nombreux lots à gagner par semaine.

Willy SAGBE

Micheline OUÉDRAOGO (Stagiaire)

Burkina24

