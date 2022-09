Côte d’Ivoire : Le Burkinabè Paul Daumont remporte le grand prix d’Abidjan

Après le Tour de Côte d’Ivoire où Paul Daumont s’est classé deuxième au classement général, le Burkinabè a remporté le Grand Prix d’Abidjan ce dimanche 11 septembre 2022.

L’objectif de Paul Daumont était de conserver le maillot jaune du Tour de Côte d’Ivoire. Ce n’est pas le cas. Le cycliste burkinabè s’est contenté de la deuxième place. En plus de cette place de consolation, le Burkinabè s’est illustré ce dimanche 11 septembre 2022 lors du grand Prix d’Abidjan.

Il a remporté la première place de cette course longue de 94 km. Paul Daumont s’est imposé au sprint devant l’Ivoirien Abou Sanogo et le Béninois Ricardo Sodjede. 56 cyclistes ont pris part à cette course cycliste du Grand prix de la ville d’Abidjan.

