Forces armées nationales : Trois officiers supérieurs reçoivent des attributs de Général de brigade

(Ouagadougou, 17 septembre 2022). Nommés par décrets le 12 septembre dernier, les Généraux de brigade Silas KEITA, Wendwoaga KERE et Mady SAVADOGO ont reçu les attributs de leur grade ce samedi en fin de matinée des mains du Président du Faso, Chef suprême des Forces armées nationales, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA.

Le Général Silas KEITA a, au nom des promus, traduit leur reconnaissance et leur gratitude au Chef de l’Etat pour cette marque de confiance.« En décidant de nous élever au sommet de la hiérarchie militaire burkinabè, vous avez fait montre de la grande confiance que vous placez en nous, en ces moments particulièrement difficiles pour notre pays et son armée », a déclaré le Général Silas KEITA.



Dans ce contexte difficile pour notre armée et pour la Nation, les trois nouveaux Généraux ont dédié leur promotion en guise d’hommage « aux hommes et aux femmes des Forces armées nationales, qui, hier comme aujourd’hui, ont été et sont toujours à nos ordres et qui ont, de par leur engagement au travail, permis d’engranger des résultats ».

Et tout en adressant leurs encouragements aux soldats engagés sur le front de la lutte contre l’hydre terroriste, les trois promis ont tenu à rassurer le Chef de l’Etat que leur détermination dans cette lutte contre le terrorisme sera davantage accrue.

Le Général de brigade Silas KEITA a fait son entrée dans le gouvernement à la faveur du léger remaniement ministériel et occupe le poste du ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des Anciens combattants, chargé de la Défense. Le Général de brigade aérienne Wendwaoga KERE a été nommé Directeur de cabinet militaire du Président du Faso. Quant au Général de brigade Mady SAVADOGO, il occupe le poste d’Inspecteur général des Forces armées nationales.

« Nous avons pris la pleine mesure de ces nouvelles responsabilités. Nous voudrions vous rassurer de notre entière disponibilité à donner le meilleur de nous-mêmes, dans la mise en œuvre du Plan d’Actions de la Transition et particulièrement dans la lutte contre le terrorisme », a soutenu le Général Silas KEITA.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

