Rencontres Musicales Africaines : Une 5e édition sous le signe de l’innovation

Les grands axes de la 5e édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA) ont été annoncés ce vendredi 16 septembre 2022, prévues les 13, 14 et 15 octobre 2022 à Ouagadougou. « Musique Africaine, un nouvel écosystème : acteurs, métiers, outils » est le thème retenu pour cette édition. Plusieurs innovations sont attendues.

Avec un budget de près de 100.000 euros soit plus de 65.000.000 FCFA, ce sont 17 pays et près d’une centaine de professionnels qui seront réunis à Ouagadougou les 13, 14 et 15 octobre 2022 pour la 5e édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA). Un évènement, qui selon son promoteur est un évènement annuel qui réunit les professionnels de la musique venant d’Afrique et d’ailleurs.

« Les REMA, ce sont trois jours de réflexions et d’échanges avec la mise en place d’une plateforme continue de partages d’expérience, des acteurs de la musique autour du business de la musique en Afrique », a décliné Alif Naaba, commissaire général des REMA.

Les REMA, ce sont aussi des formations et des panels qui se constitueront autour du thème « Musique Africaine, un nouvel écosystème : acteurs, métiers, outils ». Un choix de thème que le promoteur a jugé « très actuel qui va toucher et les acteurs, qui va toucher et les métiers, qui va toucher aussi les outils ».

Des innovations annoncées

Aussi, pour l’acte 5 des REMA, plusieurs innovations ont été annoncées. Il sera question de l’expo des partenaires, des speeds meetings, des formations aux métiers nouveaux à savoir le métier d’éditeur, de Community manager et show me. Toujours dans le cadre des innovations, Alif Naaba a ajouté qu’il y aura REMA festival « pour donner un caractère festif à l’évènement » et un show case à thème dédié à l’innovation.

D’ailleurs plusieurs sites sont retenus pour la tenue des différentes activités entrant en compte dans les REMA. Il s’agit entre autres de la cour du Naaba, de l’institut Français, du Goethe Institut, du rond-point des martyrs… Le promoteur des REMA a, à cet effet exhorté les populations, les artistes et les professionnels à s’approprier ce forum panafricain « pour rencontrer d’autres personnes, pour créer le réseau et faire du Burkina Faso le top de la musique sur le continent ».

En rappel que la cérémonie d’ouverture interviendra le 13 octobre 2022 à Canal Olympia Ouaga 2000. De plus, la cérémonie de clôture sera ponctuée par un grand concert le 15 octobre 2022 au rond-point des martyrs.

Aminata Catherine SANOU et Micheline OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

