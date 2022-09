Burkina Faso : Au moins 80 terroristes neutralisés entre le 15 août et le 15 septembre 2022

Ceci est le bulletin mensuel d’information sur les opérations de sécurisation du territoire national du 15 août au 15 septembre 2022.

SITUATION GENERALE

La suite après cette publicité

Les actions offensives, les opérations de ciblage et les opérations de soutien aux populations se sont poursuivies au cours de la période du 15 août au 15 septembre 2022. La combinaison de ces actions a permis de poursuivre la désorganisation en profondeur des groupes terroristes. Elles ont également permis de réduire au maximum leur liberté de manœuvre et leurs capacités opérationnelles à certains endroits.

ACTIONS OFFENSIVES

D’importantes actions offensives contre les groupes armés terroristes ont été conduites au cours du mois écoulé sur plusieurs parties du territoire national.

Suite à l’attaque à l’engin explosif improvisé qui a visé un véhicule civil le 05 septembre 2022 et ayant fait 35 morts, les Forces Armées Nationales, en coordination avec les services de renseignement ont mené une série de ripostes sur les bases terroristes de Soboulé, Gargabouli, Tondiata, Taouremba et Ouendopoli (province du Soum, Région du Sahel) sur lesquelles les auteurs de l’attaque s’étaient repliés.

La brutalité des feux, combinée à l’effet de surprise, a permis de détruire plusieurs de ces bases et porté un grand coup à l’organisation terroriste agissant dans la zone. Au moins une cinquantaine de combattants terroristes ont été neutralisés et d’importants matériels détruits.

Suite à l’embuscade menée contre la patrouille envoyée en renfort du détachement de Déou, les Forces Armées Nationales ont lancé une riposte qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes dont des cadres.

Ces actions ont d’ailleurs été reconnues à leur juste valeur par le Chef Suprême des Armées par la décoration de la Croix du Combattant des éléments des forces engagées dans la riposte. Une importante base terroriste a également été détruite lors d’une action des Forces Spéciales dans la localité de Soam (Province du Gourma, région de l’est) le dimanche 28 août 2022. Une vingtaine de terroristes ont été neutralisés au cours de l’assaut et des opérations de ratissage.

Plusieurs autres actions de ciblage ont concerné les groupes terroristes agissant dans les régions du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins du Centre-Sud et du Centre-Est. Ces actions ont permis de neutraliser des dizaines de terroristes et d’interpeller d’autres.

POINT SUR LA SITUATION SECURITAIRE DANS LES BANWA

Depuis quelques semaines, la province des Banwa est en proie à des incursions récurrentes d’éléments de groupes armés terroristes. En plus des actions de harcèlement et des menaces contre les populations, des actions de destruction d’infrastructures ainsi que des pillages ont été enregistrés.

Afin de sécuriser la province et de ramener la quiétude au sein des populations, les Forces Armées Nationales ont mené des opérations de recherche et de ciblage qui ont permis de détruire certaines de leurs bases. Le COTN voudrait rassurer les populations des dispositions en cours pour rétablir la sécurité et la quiétude dans la zone et les inviter à se départir des manipulations des groupes terroristes à travers leurs réseaux sociaux.

ACTIONS AU PROFIT DES POPULATIONS

Les Forces de Défense et de Sécurité ont poursuivi les actions de soutien à la résilience des populations à travers plusieurs activités civilo-militaires. Ces activités sont une contribution importante des FDS à la protection des droits fondamentaux des personnes vivant dans les zones durement touchées par le terrorisme.

Les Actions Civilo-Militaires conduites au cours du mois écoulé comprennent des transports terrestres, de personnels de l’administration et des sociétés publiques. Il y a également eu des escortes de commerçants pour des approvisionnements en marchandises dans plusieurs localités.

Le 26 août 2022, les unités militaires ont escorté une vingtaine de camions au profit des populations de Bourzanga. Les commerçants de la localité ont également bénéficié d’une escorte le 06 septembre 2022 Le 14e RIA a assuré une escorte de ravitaillement au profit des populations de DJIBO. Ce sont en tout plus de 200 camions de denrées et de vivres qui ont été acheminés par la route.

Cent cinquante (150) véhicules de commerçants ont été escortés au profit des populations de Titao les 10 et 11 septembre 2022. Dans le même convoi, deux milles (2000) tonnes de vivres du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) ont été acheminés pour soutenir les populations.

EVALUATION DE LA SITUATION SÉCURITAIRE

La combinaison des moyens terrestres, aériens et de renseignements a permis, au cours du mois écoulé, de porter de sérieux coups aux groupes armés notamment au Sahel, au Nord et à l’Est. Ces actions, qui visent à désorganiser ces groupes, ont permis d’instaurer une certaine accalmie dans plusieurs zones même si l’on a constaté un mouvement de la menace vers d’autres localités.

La tendance à la baisse du nombre d’incidents sécuritaires constatée le mois précédent s’est confirmée au cours du mois écoulé. Aussi, le retour de populations dans certaines localités, notamment à l’est, s’est poursuivi sous l’encadrement des unités engagées sur le terrain.

Le commandement des Opérations du Théâtre National poursuit la reconfiguration du dispositif sur l’ensemble du territoire national.

Bulletin Août-Septembre



Écouter l’article

publicite