Burkina Faso : Le ministère de l’éducation nationale commémore en différé la journée internationale de l’alphabétisation

Le ministère en charge de l’éducation nationale a commémoré en différé la journée internationale de l’alphabétisation ce jeudi 22 septembre 2022 dans la cité de Naaba Oubri (Ziniaré), chef-lieu de la région du Plateau-central.

« Transformer des espaces d’apprentissage et d’alphabétisation » ; c’est le thème retenu au niveau international pour la commémoration de cette journée qui est célébrée le 8 septembre de chaque année.

Au nom du ministre en charge de l’éducation nationale, le secrétaire général de la région du Plateau central, Amidou Soré a indiqué que le choix de ce thème s’est imposé car dans des pays éprouvés par des conflits violents, par l’accueil massif de personnes et par l’impact des catastrophes naturelles dévastatrices et de l’insécurité, « il devient impérieux, pour ne pas périr, pour ne laisser personne de côté également, de transformer les espaces d’apprentissage afin de contribuer à l’alphabétisation afin de renforcer la résilience au sein de la population et de préparer la relève ».

Définissant les espaces d’apprentissage, d’alphabétisation, il a mentionné que ce sont des espaces comprenant l’environnement physique, socioculturel et politique, les matériaux d’apprentissage, les alternatives d’éducation et de formation.« Ainsi, nous sommes interpellés à changer de paradigme, à faire évoluer les espaces traditionnels d’apprentissage pour aller vers des espaces qui répondent mieux aux nouveaux besoins des populations », a-t-il complété.

Au niveau national, la journée internationale est commémorée sous le thème « Quelles alternatives éducatives en contexte d’insécurité pour satisfaire les besoins d’éducation et de formation des populations ?».

Pour Amidou Soré, le choix de ce thème se justifie à la fois par le contexte d’insécurité auquel le Burkina est confronté mais aussi par «la faiblesse du taux d’alphabétisation estimé à 29,7% selon le rapport du cinquième recensement général de la population et de l’habitat » réalisé en 2019.

«Ainsi, les réflexions autour de ces deux thèmes de la journée internationale de l’alphabétisation 2022 permettront aux acteurs, promoteurs, producteurs et bénéficiaires des services d’alphabétisation et d’éducation non formelle d’imaginer des offres éducatives et de formations diversifiées et adaptées aux multiples besoins des populations ayant des parcours ondoyants et divers d’une part, et d’autre part d’adapter les programmes d’enseignement et d’apprentissage aux besoins socioéconomiques des communautés et des publics cibles », a-t-il souligné.

Enfin, il a salué le travail abattu par les acteurs du secteur éducatif qui a permis au titre de l’année scolaire 2021-2022 d’inscrire 66 053 apprenants dont 43 050 apprenantes dans notamment 2 263 centres.

« Parmi ces inscrits 37 726 apprenants ont été déclarés alphabétisés dont 30 872 filles et femmes. L’organisation des formations techniques au profit de 26 459 apprenants dont 20 584 apprenantes », a-t-il renseigné en ajoutant au titre de ces résultats, la dotation en compétences professionnelles de 6 422 dont 4 852 apprenantes. Des communications seront faites notamment sur les thèmes international et national pour étoffer les échanges.

