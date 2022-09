Mali : Le colonel Doumbouya participe aux célébrations de l’indépendance à Bamako

Mali – Le Président de la Transition guinéenne est arrivé ce mercredi 21 Septembre 2022 à Bamako pour prendre part à la fête de l’indépendance malienne. Ce déplacement est également un rendez-vous diplomatique lourd d’enjeux pour les deux pays.

L’arrivée du colonel Mamady Doumbouya de la Guinée à Bamako la capitale malienne n’a donné lieu à une communication publique qu’après son arrivée. Il effectue ainsi sa première sortie officielle hors des frontières de son pays, la Guinée depuis que lui et ses hommes ont renversé l’ancien Président Alpha Condé en septembre 2021,

Le colonel Doumbouya « a été accueilli, avec tous les honneurs, à sa descente de l’avion présidentiel de la République du Mali, par le président (Assimi) Goïta », Président de la Transition malienne, ont indiqué les services de ce dernier dans un communiqué qui parle de « visite d’amitié et de travail ».

Des photos diffusées par les autorités maliennes montrent les deux hommes en treillis et béret effectuer le salut militaire. Le colonel Doumbouya cité dans le communiqué a dit ce qui suit : « Je suis à Bamako à côté de mon frère, le président Assimi Goïta, pour fêter l’indépendance du Mali et accompagner le peuple malien, qui est un peuple frère. »

Le Mali célèbre ce jeudi 22 Septembre 2022, le 62ème anniversaire de son indépendance alors que ce même jour doit se tenir en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York un sommet extraordinaire de l’organisation des Etats ouest-africains (Cédéao) qui devrait être principalement consacré à la Guinée et au Mali.

Tout comme le Burkina Faso, le Mali et la Guinée sont dirigés par des militaires. Mais le Mali et la Guinée restent suspendus des organes de la Cédéao. L’on se souvient que lors de l’embargo commercial et financier infligé par la Cédéao au Mali, les autorités guinéennes avaient été parmi les rares à se solidariser avec Bamako en maintenant ses frontières ouvertes.

Kouamé L. Philippe Arnaud

Burkina 24

Source : Africanews

