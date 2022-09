Formation de 40 000 animateurs sportifs de proximité : Près de 3 milliards de FCFA à mobiliser

Le ministère en charge des sports, après avoir annoncé la tenue du programme de formation en deux ans, de 40 mille animateurs sportifs de proximité, s’est prononcé sur les détails de ce programme entrant dans le cadre du projet « sport pour tous » ce jeudi 22 septembre 2022.

La suite après cette publicité

Le gouvernement burkinabè annonçait, au sortir du Conseil des ministres, à peu près une semaine de cela, un programme de formation en deux ans, de 40 mille animateurs sportifs de proximité. Eh bien, Les choses se précisent sur la question.

En effet, ce jeudi 22 septembre 2022, le ministre en charge des sports Wabou Drabo a présenté les différents contours de ce projet, qu’il a d’ailleurs jugé de rassembleur, de moyen de sensibilisation, de création d’emplois mais aussi un moyen pour booster les services de l’emploi burkinabè, à ses collaborateurs.

De la présentation de l’étude portant sur ce projet, il est ressorti que 15 000 volontaires seront recrutés pour la première année de ce projet qui va durer deux ans.

« Cette initiative concernera les 13 régions du Burkina Faso, donc 2 000 000 de personnes vont bénéficier de séances d’animations d’activités physiques et sportives ; 1 500 volontaires seront mobilisés pour l’animation des activités physiques et sportives.

Aussi 1 000 animateurs seront accompagnés pour leur insertion professionnelle dans le domaine de l’animation sportive ; la création ou le renforcement de 200 entreprises sportives. A cela s’ajoute 4 000 emplois créés dans le domaine de l’animation sportive », a précisé Soumaïla Traoré qui a présenté le projet.

Il faut rappeler que ce projet, dès son annonce avait pour objectif, comme l’a souligné le ministre en charge des sports Wabou Drabo de promouvoir la pratique des activités physiques et sportives pour le bien-être de la population et des jeunes en particulier.

Il se veut également un tremplin pour le gouvernement de contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes et à la création d’emplois dans le domaine des activités physiques et sportives tout en renforçant la cohésion sociale et la paix.

Lors de cette présentation, le ministre Wabou Drabo a tenu à expliquer le bien-fondé de l’initiative tout en appelant ses collaborateurs à s’engager davantage. « Lors des formations, cela sera l’occasion pour les formateurs de profiter sensibiliser la Jeunesse » a fait savoir le ministre Wabou Drabo.

Ce projet a été annoncé au conseil des ministres tenu le mercredi 14 septembre 2022. Sa mise en œuvre, tenant compte de tous les paramètres, soient la communication, les formations, le pilotage, devrait coûter à l’Etat burkinabè et ses partenaires financiers 2 890 150 000 FCFA, selon les responsables du ministère.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite