Promotion des mets locaux : Le restau de « Mam Sank » excelle, selon le ministre Tall

Le ministre du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, a visité ce vendredi 23 septembre 2022, le maquis restaurant de mets locaux de Mam Sank, à l’état civil Mariam Sankara, sis à la Patte d’oie, un quartier de la ville de Ouagadougou.

Le ministre du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, a fait savoir que sa visite au restaurant de « Mam Sank » s’inscrit dans le cadre des préparatifs du mois du consommons local.

« Nous avons pris l’initiative de visiter ce restaurant parce que nous préparons le mois du consommons local. Ce mois-là, l’idée c’est d’encourager la consommation et donc la transformation même si c’est de façon artisanale de tous nos produits locaux. Et à ce titre, ce restaurant a été sélectionné, puisqu’il œuvre et excelle dans ce domaine », a-t-il expliqué.

A l’issue de la visite, il dit avoir fait le constat d’un restaurant qui offre effectivement des mets locaux, et à des prix abordables. « Ce que nous avons constaté, effectivement des mets locaux et à des tarifs aussi accessibles à la bourse du citoyen moyen, comparé à ce qu’on peut voir sur la place ; c’est ce que nous sommes venus aussi encourager », a indiqué Abdoulaye Tall.

Il s’est également agi pour le ministre du commerce de faire étalage de la stratégie de son département dans la promotion des mets locaux. « Pour la promotion des mets locaux, mais de façon spécifique de la consommation de nos produits, c’est d’abord encourager et appeler tous nos compatriotes à faire plus de patriotisme économique.

C’est aussi cette initiative que nous avons avec les supermarchés et centres commerciaux, qui consiste à rendre disponibles les produits. Il y a une synergie que nous sommes en train de développer allant des producteurs aux vendeurs en passant par les transformateurs et les transporteurs… Il y aura même des récompenses qui sont prévues pour les supermarchés qui sont champions dans la distribution de produits locaux », a quelque peu décliné M. Tall.

Chez »Mam Sank », c’est « près de 150 plats par jour »

« Mam Sank », à l’état civil Mariam Sankara, n’a pas caché sa joie de recevoir le ministre Tall dans son restaurant de la Patte d’oie. « Je suis émue de la visite du ministre, et je me dis aussi qu’il y a le travail qui est derrière », a-t-elle déclaré avant de faire part des motivations à la base de la mise sur pied de ce restaurant : « J’ai voulu mettre en place un restaurant typiquement burkinabè, ce qui manque d’ailleurs au Burkina ».

Pari réussi, est-on tenté de dire, puisque le menu chez « Mam Sank » est journalièrement composé de six ou sept mets locaux. « Chaque jour, j’ai au minimum six ou sept mets locaux que je prépare, en vente et accompagnés de soupe et du riz soumbala. Il y a les fritures également », a-t-elle indiqué.

Outre ce pari réussi, ses mets ont su attirer et retenir les clients ; ce qui lui permet de servir, si l’on en croit ses dires « près de 150 plats par jour » et de compter comme charges, « 10 employés et 4 livreurs ». Au maquis restau chez « Mam Sank », les prix des mets sont compris entre 500 et 1 000 F CFA. « 500 F CFA, ce sont les mets locaux et 1 000 F CFA, c’est par exemple pour la friture ou la soupe », a-t-elle précisé.

Si tout semble se dessiner et s’accomplir comme elle l’a souhaité il y a près de six ans maintenant, lorsqu’elle était à ses débuts, Mariam Sankara ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’un de ses vœux les plus chers aujourd’hui, c’est d’avoir une chaine de restaurants « Mam Sank », toujours dans le même genre.

« Comme il est midi, je suis venu pour manger. Depuis un an, chaque midi je suis là. Le plat est délicieux et il n’est pas trop cher », a confié Noël Youl, client chez « Mam Sank », qui invite les personnes encore réticentes à la consommation des mets locaux notamment chez cette « femme battante« .

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

