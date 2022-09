Crise à Moov Africa Burkina : Le ministre Bassolma Bazié prend le bâton de la méditation  

Le Ministre en charge de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a reçu ce vendredi 23 septembre 2022 à son cabinet, une délégation du Syndicat National des Télécommunications (SYNATEL) et celle de la Direction générale de Moov Africa Burkina, en vue de décanter la crise qui prévaut au sein de la structure.

Le jeudi 22 septembre 2022, Des agents de l’entreprise de télécommunications Moov Africa, étaient réunis autour du Syndicat national des télécommunications SYNATEL avec des revendications sur la table des responsables de la société.

Ce vendredi 23 septembre 2022, les deux parties ont été reçues par le ministre en charge de la protection sociale, Bassolma Bazié. « Les deux sujets de notre plateforme revendicative, qui font l’objet du mouvement d’humeur depuis hier à l’ONATEL, à savoir la reprise du dialogue et la sous-traitance, ont été actés », a indiqué le Secrétaire général du SYNATEL, Souleymane SO.

Il a affirmé que les négociations reprendront dès ce lundi 26 septembre 2022. Quant à la question de la sous-traitance, une réunion est prévue pour le 28 septembre prochain.

Souleymane SO a également confié que les différentes parties ont bénéficié des conseils du Ministre Bassolma Bazié. Et ces conseils, de son avis, leur permettront de mener un dialogue positif, fructueux et profitable aussi bien à l’employeur qu’aux employés.

Pour ce faire, le premier responsable du SYNATEL promet d’échanger avec les travailleurs en vue d’une éventuelle suspension de leur mouvement d’humeur. Ce qui pourrait conduire à une reprise du travail le lundi prochain.

Source : DCRP/MFPTPS

