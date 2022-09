Accessibilité aux manuels et fournitures scolaires au Burkina : Le CENAMAFS s’ouvre aux médias

A l’orée de la rentrée scolaire 2022-2023, le Centre national des manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS) a animé un point de presse ce vendredi 23 septembre 2022 à Ouagadougou. C’est cette structure qui est chargée rendre accessibles les manuels et fournitures scolaires aux élèves et aux enseignants du post primaire et du secondaire au Burkina Faso.

Les manuels et fournitures scolaires jouent un rôle important dans l’amélioration de la qualité de l’éducation. Le Centre national des manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS) est la structure chargée de doter les établissements d’enseignements post-primaire et secondaire en manuels scolaires, en kits didactiques de laboratoire et un ensemble d’équipements de laboratoire.

Le directeur général du CENAMAFS, Richard Guillaume Toni, a signifié que c’est environ 1 milliard de FCFA que l’Etat injecte dans l’acquisition et la ventilation des manuels scolaires du post-primaire et au secondaire chaque année au Burkina Faso.

Pour la rentrée 2022-2023, il a précisé que ce sont 1191 établissements, soit environ 500 000 manuels scolaires, toutes disciplines confondues, qui seront distribués. Alors, une fois les établissements publics dotés en manuels scolaires, ils ont l’obligation de les louer aux élèves.

Le directeur général du CENAMAFS a fait savoir que la location au niveau des établissements publics pour le premier cycle d’enseignement général est de 500F, 1000F pour le second cycle et 1500F pour l’enseignement technique et professionnel.

« Les recettes issues de la location des manuels sont reversées au CENAMAFS qui les utilisent pour acquérir d’autres manuels scolaires et pour fonctionner », a indiqué Richard Guillaume Toni.

Concernant les établissements privés, les manuels scolaires sont mis à la disposition par le système de cession. « Les manuels une fois vendus deviennent la propriété des établissements privés acquéreurs qui les louent à leur tour aux élèves car les manuels du CENAMAFS sont interdits de vente », a-t-il souligné.

A l’écouter, les prix de cession au niveau des établissements privés sont évolutifs suivant les disciplines et les classes. Ainsi, pour les établissements privés, les prix sont de 2000F à 6000F pour les manuels du post primaire, 2500F à 6000F pour les secondaires et 5000F à 12 000F pour l’enseignement technique et professionnel.

Le premier responsable du CENAMAFS a profité lancer un appel aux partenaires pour l’amélioration du ratio manuels/élèves. Il a relevé que le ratio en 2021 était de 4,3 manuels par élève au post-primaire alors que la norme est de 7 à 8 manuels par élève, et au secondaire il était de 5,3 manuels par élève alors que la norme est 7 à 9 manuels par élève.

Cependant, Richard Guillaume Toni a annoncé l’édition de nouveaux manuels scolaires. Il s’agit des manuels d’anglais de la classe de 4e et de la 3e et leurs guides pédagogiques.

En rappel, le CENAMAFS est un établissement public créé le 18 mars 1999. Il intervient, entre autres, dans l’appui à la conception, la diffusion des manuels et fournitures scolaires du post-primaire et du secondaire.

Jules César KABORE

Burkina 24

