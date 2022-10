Burkina Faso : Un master class pour l’épanouissement des femmes

0 Partages Partager Twitter

Les Editions Zontibo dans le cadre de ses activités littéraires a organisé un master class au profit des femmes, ce samedi 08 octobre 2022 à Ouagadougou. Sous le thème « femme, viens découvrir ton potentiel absolu ! », il sera question au cours de cette journée de créer un cadre de partage d’expériences entre les femmes leaders, des modèles de réussite en vue de fédérer les énergies pour le plein épanouissement de la femme.

Les éditions Zontibo, conscientes que la question de l’épanouissement de la femme demeure un sujet très important dans les sociétés, ont créé un cadre d’échanges dénommé « Master class de l’élévation », ce samedi 8 octobre, sous le thème « femme, viens découvrir ton potentiel absolu ! ».

Les communications du master class sont tirés du livre le « miroir » de Hamidou Zonga, dont la sortie officielle a été faite en ce jour. Bernadette Dao, écrivaine, Rasmata Derra, sociologue, experte en genre et développement et Marina Minoungou, coach en leadership féminin et bien-être familial sont celles-là qui entretiendront les participants durant la journée.

La présidente du comité d’organisation, Florence Serémé, a fait savoir que ce présent master class est le résultat de plusieurs années de réflexion. Elle continue en expliquant que le choix du thème est une adoration à la mère de l’humanité afin que d’une voix commune, ce programme puisse se poursuivre et être au service des hommes et femmes du Burkina Faso et du monde entier.

Au promoteur Hamidou Zonga, écrivain journaliste, d’expliquer que le choix a été marqué sur la femme afin de permettre aux femmes de redécouvrir leurs potentialités, leurs forces et de savoir l’exploiter à bon escient.

« Le master class d’élévation répond à cette idée qui est de créer ce programme d’éducation plus large pour faire bénéficier aux populations, des connaissances pratiques pragmatiques qui leur permettraient de s’auto entreprendre et d’aider les autres autour d’eux ».

L’ouverture du master class coïncide avec le lancement officiel du troisième livre de l’initiateur Hamidou Zonga. Un livre selon l’auteur qui rend un hommage aux femmes qui subissent de l’abus et de l’irresponsabilité des hommes.

Pour Bernadette Dao, écrivaine et marraine, ce cadre est un espace, une tribune d’expression pour les femmes afin qu’elles renforcent leur confiance en soi.

L’avantage de cette activité permettra à « la femme qui hésitait à entreprendre ceci ou cela, qui avait peur de le faire, qu’elle se mette sur ses deux jambes et qu’elle agisse. Il n’y a pas de raison d’avoir peur de quoi que ce soit. Il faut considérer que notre environnement est un allié à tout point de vue et il faut exploiter toutes les potentialités pour contribuer au mieux à ce qui nous appartient c’est-à-dire le pays, la vie de la société… », a-t-elle terminé comme souhait.

Flora KARAMBIRI et micheline OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

