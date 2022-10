0 Partages Partager Twitter

C’en est fini pour la célébration de la traditionnelle semaine du service client (Customer Service Week) de la United Bank for Afrika (UBA) à compter de ce vendredi 07 octobre 2022. Initiés depuis le lundi 03 octobre 2022, ces 5 jours de célébration constituent une opportunité pour UBA Burkina de rendre hommage à sa clientèle mais aussi au personnel qui s’y consacre.

La semaine du service client « Customer Service Week » de United Bank for Afrika (UBA) est une initiative de la banque qui consiste à faire une halte à chaque première semaine du mois d’octobre pour témoigner sa gratitude à l’endroit de sa clientèle.

Concrètement, la célébration de cette semaine a été actée par des entretiens avec des clients, des séances de remerciements, des activités de visite d’agences, des séances de partage d’expériences avec ceux-ci mais aussi des séances d’échanges avec les employés de la boîte, selon la directrice générale adjointe de UBA Rasmata Djibo.

A cette soirée de clôture, c’est à travers le message « chez nous, le client n’est pas seulement roi mais il est aussi notre employeur », qu’a pris sens cette célébration. Pour la directrice, l’objectif c’est de se rapprocher davantage des clients afin de pouvoir voir les détails à améliorer par rapport aux services fournis.

« Nous avons pu dans nos visites écouter nos clients et voir quelles pouvaient être les difficultés, quels étaient les éléments que pouvait améliorer UBA. Nous sommes à plus de 150 000 comptes clients. Cette fête n’est pas seulement au siège mais dans les 27 agences que compte UBA Burkina Faso. C’est donc un évènement d’envergure nationale », a-t-elle expliqué.

Courant la soirée, des clients à l’improviste ont bénéficié de festivités et mets offerts par la boîte. Une initiative saluée à l’unanimité par ceux-ci, comme toute l’idée « de la semaine du service client » d’ailleurs, à l’image de Oumarou Kaboré.

« J’ai été bluffé par cette célébration de la semaine clients. C’est ma première fois et je suis tombé là-dessus et je me dis que c’est une innovation par rapport aux concurrents. Ils nous ont montré les différents responsables clients et cela est une bonne chose car les clients peuvent maintenant les approcher sans craintes », a-t-il félicité.

Cette « semaine du service clientèle » se célèbre dans toutes les représentations de UBA à travers le monde entier, soit au nombre de 22 mondialement parlant.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

