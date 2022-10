Mariam Ouédraogo de Sidwaya, 1re journaliste africaine lauréate du 29e prix Bayeux des correspondants de guerre

0 Partages Partager Twitter

Le jury international du 29e Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre a rendu son verdict le samedi 8 octobre 2022. Parmi les lauréats, figure Mariam Ouédraogo, journaliste aux Éditions Sidwaya du Burkina Faso.

Mariam Ouédraogo remporte le 1er prix en presse écrite avec son reportage intitulé « Axe Dablo-Kaya : la route de l’enfer des femmes déplacées internes ». Des trophées ont été décernés dans différentes catégories (radio, télévision, télévision grand format, jeune reporter (photo) et image vidéo, presse écrite).

« J’ai découvert aux côtés de mes confrères des travaux d’une excellence indiscutable. Le niveau était tel qu’il a été difficile de départager les reportages ! Les délibérations ont été intenses, essentielles, très nourries. Entendre les arguments de mes pairs, dont je respecte le travail, restera pour moi une expérience inoubliable », a indiqué le président du jury international, Thomas Dworzak.

Mariam Ouédraogo, elle, s’est dit très honorée d’avoir reçu ce prestigieux prix qui célèbre les reporters de guerre, un prix qui récompense ceux qui sacrifient leur vie pour informer les autres. « Je pense à tous ces journalistes des pays en conflits qui ont perdu la vie. Au-delà du petit reporter que je suis, c’est mon organe, le quotidien Sidwaya, mon pays le Burkina Faso et mon continent, l’Afrique entière qui sont honorés », a-t-elle souligné.

Elle a dit dédier ce prix à toutes les victimes d’attaques terroristes ou de violence sous toutes ses formes. Elle a particulièrement eu une pensée pour « toutes ces survivantes de viols commis par des terroristes, du Mali, du Niger et du Burkina, qui, faute de prise en charge adéquate, attendent dans le couloir de la mort avec des ventres et des dos chargés de grossesses et de bébés lourds à porter ».

Cette récompense constitue la 13e distinction de la journaliste burkinabè, plusieurs fois lauréate aux Galian, la cérémonie annuelle nationale de récompenses des meilleures œuvres journalistiques. Mariam Ouédraogo a également été primée à bien d’autres concours de journalisme, notamment celui de la meilleure journaliste organisée par le Centre national de presse Norbert Zongo.

PALMARÈS DE CETTE 29e ÉDITION DU PRIX BAYEUX

CATÉGORIE PRESSE ÉCRITE – JURY INTERNATIONAL PRIX DU DÉPARTEMENT DU CALVADOS

1er Prix Mariam OUEDRAOGO

ÉDITIONS SIDWAYA

Axe Dablo-Kaya : la route de l’enfer des femmes déplacées internes

BURKINA FASO

2e Prix

Margaux BENN

LE FIGARO

En Ukraine, la rage de vivre pour vaincre l’horreur UKRAINE

3e Prix

Rachida EL AZZOUZI et Mortaza BEHBOUDI

MEDIAPART

À travers l’Afghanistan, six mois après le retour des talibans

AFGHANISTAN

CATÉGORIE PHOTO – PRIX DU PUBLIC

PARRAINÉ PAR L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

1er Prix

Vadim GHIRDA

ASSOCIATED PRESS

War in Ukraine

UKRAINE

CATÉGORIE TV – JURY INTERNATIONAL

PRIX AMNESTY INTERNATIONAL

1er Prix

Théo MANEVAL et Pierre DEHOORNE

FRANCE 5 – C dans l’air

Viktor et le baiser de la guerre

UKRAINE

2e Prix

Mstyslav CHERNOV

ASSOCIATED PRESS

Marioupol – La mort d’une ville ukrainienne

UKRAINE

3e Prix

Jeremy BOWEN et Lee DURANT

BBC

Des cadavres sur la route du cauchemar

UKRAINE

CATÉGORIE PHOTO – JURY INTERNATIONAL

PRIX NIKON

1er Prix

Evgeniy MALOLETKA

ASSOCIATED PRESS

The Siege of Mariupol

UKRAINE

2e Prix

Yasuyoshi CHIBA

AFP

Les rebelles reprennent la capitale du Tigré

MEKELE, ETHIOPIE

3e Prix

Vadim GHIRDA

ASSOCIATED PRESS

War in Ukraine

UKRAINE

CATÉGORIE RADIO – JURY INTERNATIONAL

PRIX DU COMITÉ DU DÉBARQUEMENT

1er Prix

Maurine MERCIER

FRANCE INFO – RTS

Guerre en Ukraine : une mère et sa fille racontent deux semaines de viols et de terreur à Boutcha

UKRAINE

2e Prix

Quentin SOMMERVILLE

BBC NEWS

La patrouille à pied

UKRAINE

3e Prix

Jeremy BOWEN

BBC NEWS

Iryna Kostenko

UKRAINE

CATÉGORIE JEUNE REPORTER (PHOTO) – JURY INTERNATIONAL

PRIX CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE

1er Prix

Abdulmonam EASSA

Freelance pour Le Monde, The New York Times, Getty Images

La rage pacifique ne meurt pas

SOUDAN

CATÉGORIE TV GRAND FORMAT – JURY INTERNATIONAL

PRIX INTERNATIONAL CRISIS GROUP

1er Prix

Philip COX

THE GUARDIAN

Le Spiderman du Soudan

SOUDAN

CATÉGORIE IMAGE VIDÉO – JURY INTERNATIONAL

PRIX ARTE, FRANCE 24, FRANCE TÉLÉVISIONS

1er Prix

Mstyslav CHERNOV

ASSOCIATED PRESS

Marioupol – La mort d’une ville ukrainienne

UKRAINE

CATÉGORIE PRESSE ÉCRITE – PRIX OUEST-FRANCE – JEAN MARIN

1er Prix

Nicolas DELESALLE

PARIS MATCH

Ukraine : le convoi de la dernière chance

UKRAINE

CATÉGORIE TV – PRIX RÉGION NORMANDIE DES LYCÉENS ET DES APPRENTIS

1er Prix

Dorothée OLLIERIC, Nicolas AUER et Mortaza BEHBOUDI

France 2

Les petites filles afghanes vendues pour survivre

AFGHANISTAN

(Source : Sidwaya)

