L’Ambassade de France au Burkina rend hommage à Mariam Ouédraogo de Sidwaya pour son prix international

L’Ambassade de France au Burkina a fait une publication ce 10 octobre 2022 relative au prix international remporté par Mariam Ouédraogo, journaliste à Sidwaya.

C’est à Bayeux, en France que la Burkinabè Mariam Ouédraogo, journaliste du média Les Editions Sidwaya a remporté ce 8 octobre 2022, le 1er prix en presse écrite du Prix Bayeux-Calvados-Normandie.

Le Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre est un événement annuel destiné à rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses pour permettre d’accéder à une information libre.

Retrouvez l’œuvre primée « Axe Dablo-Kaya : la route de l’enfer des femmes déplacées internes » via ce lien : https://www.facebook.com/158134857606355/posts/5015023405250785/?sfnsn=mo

Bel article rendant hommage à ces vaillantes femmes mais interpellateur sur l’urgence humanitaire, une priorité pour la France qui a débloqué plus de 7 milliards de F CFA, pour répondre aux besoins essentiels des déplacés. Une fois de plus, le professionnalisme et le drapeau burkinabè ont été hautement valorisés sur le territoire français.

Source : Ambassade de France au Burkina Faso

