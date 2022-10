Burkina Faso : L’UNICEF à la rescousse des enfants de Djibo

0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso depuis quelques années vit une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. La ville de Djibo dans la région du Sahel constitue l’un des bastions où la crise sévit le plus. Sous blocus depuis plusieurs mois, la population est isolée et exposée à certains maux comme la famine. Face à cette situation les enfants subissent de plein fouet cette crise avec le plus de préjudices dont le plus flagrant est la famine. C’est dans ce contexte que le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), agissant en étroite ligne avec le gouvernement pour la protection et le bien-être de l’enfant, assure des acheminements des médicaments et des intrants nutritionnels pour la survie des enfants. Joint au téléphone le mercredi 12 octobre 2022, Docteur Yacine Ouédraogo, spécialiste de programme et Chef intérimaire du Bureau de l’UNICEF à Dori est revenu sur les différentes actions menées à Djibo en ce qui concerne les enfants.

La suite après cette publicité

La situation humanitaire de Djibo a ému tous les Burkinabè ces dernières semaines à la suite de l’attaque du convoi de ravitaillement de Gaskindé. Le drame survenu le 26 septembre 2022 a occasionné d’énormes pertes tant sur le plan humain que logistique. Cependant les agences des Nations Unies, comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ont malgré tout pu ravitailler la ville en médicaments et aliments thérapeutiques.

Malgré ce ravitaillement, Docteur Yacine Ouédraogo spécialiste de programme et Chef intérimaire du Bureau de l’UNICEF à Dori est revenu sur la difficile situation sécuritaire et humanitaire que traverse cette région. A l’en croire, ce sont les enfants qui payent un lourd tribut dans la crise que traverse le Burkina Faso, particulièrement à Djibo mais également dans d’autres localités difficiles d’accès telles que Titao, Sebba, Barsalogho, Pama, Mansila, Solhan, ou encore Silmandje.

« Ces zones sont enclavées et l’acheminement de l’aide est complexe. A Djibo, comme dans de nombreuses localités du pays, les enfants, qui constituent environ 60% des 1,5 millions de personnes déplacées internes (au 30 Avril 2022), manquent de nourriture, d’eau, d’accès à des soins de santé, à l’éducation et à la protection. Et, ces populations déplacées viennent s’agréger à Djibo ou la population est déjà depuis plusieurs années dans une situation de grande vulnérabilité », a-t-il déploré.

Nonobstant toutes les difficultés d’accès, Docteur Yacine Ouédraogo a rappelé que l’UNICEF et ses partenaires ont redoublé d’efforts ces derniers mois pour fournir, par convoi routier ou pont aérien, de l’aide d’urgence aux communautés les plus vulnérables.

Fourniture d’eau et d’aliments thérapeutiques aux personnes vulnérables et aux enfants

A cet effet, notifie-t-il, depuis le début de l’année l’UNICEF et ses partenaires ont permis de fournir de l’eau pour 31.751 personnes de Djibo toute chose qui a amélioré les conditions d’hygiène et de santé des familles.

Outre cette action, Docteur Yacine Ouédraogo a fait savoir que de 3.760 enfants malnutris de moins de 5 ans ont été soignés grâce à la fourniture continue d’aliments thérapeutiques aux 12 centres de santé de Djibo encore fonctionnels. « Grâce au soutien apporté aux agents de santé à base communautaire, plus de 17,800 enfants ont été vaccinés contre les principales maladies infantile », a-t-il soutenu.

Soutien psychologique aux enfants

Docteur Yacine Ouédraogo a par ailleurs indiqué que Djibo est la commune qui accueille le plus de personnes déplacées internes dans le pays, soit environ 14%. Ces familles, dit-il ont fui la violence armée laissant tout dernier eux et cela constitue de véritables traumatismes pour les enfants souvent témoins d’atrocités.

C’est ainsi que l’UNICEF et ses partenaires ont fourni un appui psychosocial à plus de 4,300 enfants à Djibo au travers d’espaces amis des enfants, fixes et mobiles, permettant aux enfants de bénéficier d’activités pédagogiques, ludiques et d’un soutien psychologique individualisé. « Les jeunes U-Reporters de Djibo ont été formés sur la protection de l’enfant et aident les partenaires de l’UNICEF à identifier les enfants en détresse, à trouver des solutions et faire un suivi régulier dans leurs communautés », a-t-il souligné.

La reprise des classes malgré les difficultés

La rentrée scolaire 2022-2023 étant effective sur le territoire national depuis le 3 octobre 2022, Docteur Yacine Ouédraogo a rassuré que outre les difficultés auxquelles le pays est confronté, les enfants sont de retour à l’école grâce à la mobilisation et l’effort conjugués des responsables de l’éducation, du corps enseignant et des parents qui sont engagés pour que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité.

«Avec nos partenaires, nous déployons un soutien en formations des enseignants, en matériel pédagogiques, en kits scolaires ou encore en construction de nouvelles classes pour accueillir les enfants déplacés. Les efforts en faveur de la scolarisation et du maintien des enfants dans le système sont renforcés grâce à la mobilisation des acteurs de la communauté éducative et des jeunes U-Reporters qui mènent une campagne de sensibilisation auprès des communautés sur l’ensemble du territoire », a-t-il insisté.

Docteur Yacine Ouédraogo a tenu à préciser que l’UNICEF travaille avec toutes les parties, les autorités locales, les partenaires sur le terrain, les partenaires techniques et financiers et les communautés. Tout cela couronné avec l’objectif principal que chaque enfant ait accès à la santé, l’eau, l’éducation et la protection.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

publicite