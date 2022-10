0 Partages Partager Twitter

Ceci une déclaration du Front Patriotique à l’occasion des assises nationales.

ADRESSE DU FRONT PATRIOTIQUE

Aux Forces sociales, citoyennes, politiques et Morales prenant part aux assises du 14 Octobre 2022. A la suite de notre mémorandum politique du 09 Octobre 2022, adressé au peuple Burkinabè, le Front Patriotique salue les invitations adressées aux faitières des forces sociales jouissant d’une légitimité avérée en vue de leur participation aux assises nationales du 14 Octobre 2022.

Depuis le 4 Aout 2022, le Front Patriotique a appelé à la mobilisation et à la responsabilisation de toutes les forces sociales et politiques, toutes les forces vives, pour une transition politique légitime et souveraine. C’est la condition pour mobiliser notre peuple dans un pacte républicain victorieux contre le terrorisme, pour la reconstruction de la paix, la sécurité humaine ; un pacte républicain qui fortifie la cohésion sociale, et jette les bases d’une véritable réconciliation nationale ainsi que les linéaments d’un projet de constitution pour un passage à la 5ème République dans la refondation du système politique, de l’état, ses institutions y compris l’administration et l’armée.

Le Front patriotique s’inscrit dans une démarche de co-construction, convaincu que c’est dans une fédération des intelligences et dans un élan patriotique fort qu’ensemble nous trouverons notre voie, celle de l’espoir et d’une renaissance de notre Nation. Notre peuple a victorieusement investi le champ politique les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022, pour décider du cours des évènements et exprimer ses aspirations profondes. C’est pourquoi les assises nationales du 14 Octobre 2022, ne doivent pas déboucher sur une « transition, et une démocratie « hors sol » dont les fondements ne reposent pas sur les aspirations populaires.

Le Front Patriotique, appelle toutes les participantes et tous les participants aux assises nationales du 14 octobre 2022 à :

Privilégier l’approche de la DEFENSE POPULAIRE généralisée pour la reconquête et la sécurisation de notre territoire qui consiste à engager sans tarder tout notre peuple et ses ressources nationales dans la guerre contre le terrorisme.

Adopter une nouvelle charte de la transition assortie d’un nouveau contrat social qui est l’offre de gouvernance politique pour urgemment adresser la crise humanitaire, les graves fractures sociales et la réconciliation nationale autour d’un nouveau pacte républicain

Consacrer le caractère souverain des délibérations des assises nationales garantissant ainsi la légitimité du « vote de conscience” d’un chef de l’état, assumant le rôle d’arbitre, de garant et de facilitateur pour le renforcement de la cohésion et de l’unité nationale.

Le Front Patriotique exhorte les assises nationales à faire de ces 3 principales aspirations populaires des éléments constitutifs de la nouvelle charte de transition.

Les organisations membres du Front Patriotique

