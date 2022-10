Musique : Lawass 226 sort « Y Dja », un single pour conquérir le showbiz ouagalais

0 Partages Partager Twitter

Lawass 226, artiste musicien burkinabè, met un nouveau single sur le marché de disque dénommé « Y Dja ». En langue dioula qui signifie « la danse avec élégance », ce tube est chanté dans un rythme Afro pop.

En préparation, pour offrir aux mélomanes un album de 10 titres, l’artiste musicien burkinabè Abdoul Aziz Tinto alias Lawass 226 a sorti un single issu de cet opus, ce samedi 22 octobre 2022, pour préparer son public à l’œuvre qui selon lui sera disponible dans un bref délai.

Il s’est agi du tube « Y Dja » qui signifie « la danse avec élégance » en langue dioula. Ce single accompagné de clip vidéo est chanté en français et en langue locale dans un rythme Afro pop. Réalisé dans la ville de Ouagadougou, ce clip du single est accompagné d’un concept chorégraphique prisé par les jeunes de la nouvelle génération, selon l’artiste.

« Le message à travers Y Dja c’est de dire à la jeunesse de rester focus, de ne pas abandonner quelles que soient les difficultés. C’est en langue dioula. Ça veut dire de rester garçon et se battre. Donc ça veut dire en gros, danse avec élégance et reste solide », a expliqué l’artiste.

Par cette présentation, il marque également sa migration de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou. « Aujourd’hui, j’ai décidé de déposer mes valises à Ouagadougou pour intégrer la Jet 7 du showbiz. Pour moi c’est une façon après avoir acquis le marché de Bobo-Dioulasso de m’ouvrir à d’autres marchés donc à Ouagadougou.

Ce n’est pas une rupture, non, je suis un artiste à la base Burkinabè et j’ai déjà prouvé tout à Bobo-Dioulasso musicalement parlant. Je me suis donc dit pourquoi ne pas aller à d’autres conquêtes », a dit Lawass 226 concernant cette migration.

Né d’un père burkinabè et d’une mère malienne à Ouagadougou, Lawass de son vrai nom Abdoul Aziz Tinto a fait ses premiers pas dans la musique à Bobo-Dioulasso. Il possède à son actif une dizaine de tubes qui sortiront à une date ultérieure.

Il était précédemment en duo avec un de ses camarades de classe « Matrix » avant de décider d’évoluer en solo. Le single ainsi sorti est disponible sur les différentes plateformes numériques de l’artiste.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

