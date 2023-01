Mos Corporating lance un concours pour des solutions innovantes contre le terrorisme

0 Partages Partager Twitter

L’entreprise Mos Corporating Sarl a donné des orientations ce jeudi 19 janvier 2023 à Ouagadougou sur la première édition du concours Mos challenge des solutions innovantes. Un concours ayant pour but de faire participer la population burkinabè à la lutte contre le terrorisme.

Le Mos challenge des solutions innovantes est une initiative innovante organisée à fréquence annuelle sous forme d’un concours pour traiter d’un problème à chaud et à forts impacts négatifs sur la population burkinabè. Ceci, en apportant des solutions innovantes et surtout pragmatiques pour être immédiatement réalisées, a expliqué le comité d’organisation.

« Chaque année, on va identifier le problème qui impacte le plus négativement la population burkinabè qu’on va transformer en thématique et qui sera le thème du Mos challenge de cette année-là. Pour cette année, nous avons estimé que le problème le plus à chaud c’est le terrorisme », a éclairé Fagua Rubens, gérant de Mos Corporating Sarl.

C’est à cet effet que le thème choisi a été « Réponse aux impacts de l’insécurité publique (terrorisme) sur la population burkinabè ». Pour cette première édition, 5 secteurs vitaux ont été sélectionnés à savoir le secteur de la santé, celui de l’agriculture, celui de l’assainissement, de l’énergie et celui de l’urbanisme.

Pour Fagua Rubens, la mise place de ce concours permettra « d’impliquer les populations dans la gestion de la crise sécuritaire car elle n’incombe pas seulement aux autorités militaires et politiques même si certains d’entres nous estiment qu’ils ne sont pas directement touchés par l’impact ».

Le concours s’étalera sur 10 semaines en commençant par l’appel à projet qui a déjà débuté et qui se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2023. S’en suivront la phase de présélection des dossiers, les quarts de finales (dépôts de documents du projet) précédés de coaching avec une implication des personnes déplacés internes. La demi-finale consistera en la défense du projet à travers un speech et la finale au prototypage et la mise à disposition des projets au gouvernement pour la mise en œuvre.

Fagua Rubens, gérant de Mos Corporating Sarl continue en faisant savoir que de la mise en œuvre effective des projets, découleront de nombreux avantages pour les Burkinabè. Il s’agit de la résilience des populations, la poursuite du développement économique et humain, la création d’activités génératrices de revenus dans les camps des déplacés internes et pour les déplacés internes, la régression de l’insécurité urbaine et la mendicité à outrance et la prévention de la possible apparition des déplacés externes.

Tiemtoré Abdoul Kader Lawal, associé de Mos Corporating Sarl, a indiqué que sont concernées par le concours, toutes personnes physiques ou morales porteuses de projets ayant une passion pour les secteurs choisis et ayant le sens du patriotisme pour le Burkina Faso. Il ajoute que les projets qui postuleront devront s’adapter aux réalités que vivent les populations déplacées internes et réalisables à court ou moyen terme et à coût réduit.

Pour s’inscrire, le candidat est invité à télécharger le canevas en lien avec son secteur d’activité sur le site www.moschallenges.com.

Les différents lauréats des différentes catégories repartiront avec chacun 1 million de F CFA avec l’accompagnement des partenaires techniques et financiers dont l’Etat burkinabè.

Flora KARAMBIRI

